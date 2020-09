Mercato – Nacho serait courtisé par trois clubs de la Serie A

Selon AS, le défenseur du Real Madrid serait très apprécié en Italie.

Selon les informations du journal madrilène AS, l'agent de Nacho, Juanma Lopez, et son représentant en , Marco Busiello, se sont réunis aujourd'hui à Turin pour discuter du futur du joueur.

Et selon les révélations du quotidien sportif, trois clubs suivent de près le défenseur central espagnol, âgé de 30 ans, et dont le contrat expire en juin 2022 : l' , l' et le Napoli.

Pour le Napoli, Nacho serait la solution de rechange idéale en cas de départ de Kalidou Koulibaly. Du côté de la Roma, si le retour de Smalling ne peut être conclu, le club romain se tournera vers le défenseur espagnol. Enfin, l'AC Milan entretien de bonnes relations avec le après les transferts de Théo Hernandez en 2019 et le prêt de Brahim Diaz cet été.

Né à Madrid et formé au Real, Nacho sort d'une saison compliquée : il n'a joué que 685 minutes réparties en 10 matches et arrive derrière Ramos, Varane et Militao dans la hiérarchie des centraux.