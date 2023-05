MERCATO – Monaco va chiper au PSG une de ses pépites

En fin de contrat avec le PSG, Romaric Etonde est en passe de rejoindre l'AS Monaco.

L'AS Monaco s'apprête à réaliser un joli coup sur le marché des transferts. Le club de la Principauté est en effet en passe de recruter Romaric Etonde au PSG.

Etonde dans le viseur de Monaco

Né le 30 avril 2005, l'attaquant français d'origine camerounaise vient tout juste de fêter ses 18 ans et son contrat d'aspirant expire à la fin de la saison.

Une situation dont entend bien profiter l'AS Monaco comme le révèle Loïc Tanzi, notre confrère de L'Equipe. Monaco et son nouveau « responsable des talents », Zinédine Benslimane, espèrent conclure le transfert dans les prochains jours.

D'autres Titis du PSG très courtisés…

Cette saison, avec le PSG, Romaric Etonde a pris part à deux rencontres en Youth League, la Ligue des champions des joueurs de moins de 19 ans. Il a joué une minute contre le Maccabi Haïfa et 12 minutes contre la Juventus.

Le PSG a été éliminé en huitième de finale de l'UEFA Youth League aux tirs au but par le Borussia Dortmund, une rencontre que n'a pas disputé Romaric Etonde, son entraîneur le laissant sur le banc des remplaçants.

Romaric Etonde a été classé 18e au classement du Titi d'or 2022 qui récompense les meilleurs jeunes du PSG (le trophée a été remporté par Warren Zaïre-Emery).

Romaric Etonde n'est pas le seul Titi du PSG qui pourrait quitter le club cet été. Selon nos confrères de Le 10 Sport, Queyrell Tchicamboud (17 ans), et Mahamadou Diawara (18 ans) hésitent à prolonger au PSG. Le premier n'est pas convaincu par le projet sportif tandis que le second est surveillé par Benfica Lisbonne et le PSV Eindhoven.

