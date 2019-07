Mercato - Maxence Lacroix, Bordeaux toujours d'actualité ?

Maxence Lacroix (19 ans) n'est pas certain de rester à Sochaux, dans l'attente du verdict de la DNCG pour son avenir sportif.

Après Lucien Agoumé (17 ans), transféré à l' , Sochaux va-t-il perdre un nouvel espoir ? Selon nos informations, Maxence Lacroix (19 ans) est aussi sollicité.

En , les Girondins de ont pris des renseignements depuis plusieurs semaines sans pour autant formuler d'offre pour le moment. Une situation qui pourrait être amenée à évoluer d'autant que l'ancien entraineur des U17 de Sochaux Manu Giudicelli entraînera la réserve des Girondins dès la saison prochaine.

On peut ainsi imaginer que ce dernier pourrait avoir un rôle déterminant si les discussions venaient à s'accélérer.

Passé par les équipes de France U16, U17 et U18, Maxence Lacroix disait à nos confrères de l'Est républicain que sa plus grande force est "sa rage de vaincre". En cas de départ de son jeune élément, et sous réserve de la décision de la DNCG, le FCSM penserait à Damien Perquis pour le remplacer.