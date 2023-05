Mercato : Manchester United revient à la charge pour Adrien Rabiot

Manchester United serait de nouveau à la poursuite d'Adrien Rabiot, alors que le Français arrive en fin de contrat à la Juventus.

Dans un mois et demi, Adrien Rabiot sera libre comme l'air. En l'absence d'un nouveau contrat à Turin, l'international français va selon toute vraisemblance devenir agent libre cet été. Il a laissé la porte ouverte à un nouveau défi dans un autre pays et est d'ores et déjà libre de s'engager avec le club de son choix.

Rabiot-Man United, ce n'est que partie remise ?

Pour le moment, Adrien Rabiot n'a signé avec aucun club, bien qu'il y ait un intérêt de plusieurs clubs européens, le PSG ayant même été mentionné comme un candidat à la signature du Français. L'été dernier, Manchester United espérait offrir à Adrien Rabiot la possibilité de découvrir un nouveau championnat, une indemnité de transfert ayant été convenue.

Les Red Devils ont toutefois été dissuadés par des exigences contractuelles, Adrien Rabiot étant représenté par sa mère Véronique. Les discussions sont apparemment sur le point d'être rouvertes, L'Equipe affirmant que le joueur de 28 ans est de nouveau dans le collimateur de Manchester United.

Newcastle se positionne

En effet, le quotidien français affirme qu'Erik Ten Hag a fait de l'international français sa priorité pour se renforcer au milieu de terrain, au même titre qu'Harry Kane est la priorité des Red Devils en attaque. Cette saison, Adrien Rabiot a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives avec la Juventus cette saison et peut être un élément moteur dans l'entrejeu.

L'équipe de United dispose actuellement de Casemiro, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes et Christian Eriksen dans son milieu de terrain, mais des mouvements sont attendus à Old Trafford cet été et aucune décision n'a été prise quant à la recherche d'un contrat permanent pour la star autrichienne Marcel Sabitzer, qui a été prêtée.

Outre Manchester United, Adrien Rabiot est aussi dans le viseur de Newcastle, qui s'est positionné depuis plusieurs mois. Les Red Devils souhaitent désormais boucler au plus vite la signature de l'international français pour préparer la prochaine saison, qui se veut être ambitieuse, dans les meilleures conditions.