Mercato - Manchester United intéressé par Jimenez et Neves (Wolverhamtpon)

Les Red Devils espèrent se renforcer lors du mercato de janvier et ont jeté leur dévolu sur les deux joueurs de Wolverhampton.

s'est renseigné sur la possibilité de faire venir Raul Jimenez et Ruben Neves, deux joueurs des Wolves, pour renforcer son effectif lors du mercato de janvier.

Selon nos informations, les Red Devils ont entamé des discussions concernant les transferts des deux joueurs. Ole Gunnar Solskjaer souhaite apporter un peu de qualité à une équipe qui s'est battue pour la constance jusqu'à présent cette saison.

L'international mexicain Jimenez est devenu une cible de choix pour Solskjaer, qui poursuit sa quête d'un attaquant après les départs de Romelu Lukaku et d'Alexis Sánchez à l'Inter cet été. Le club s'est intéressé à Mandzukic et Haaland, mais les deux joueurs ont respectivement rejoint Al-Duhail et Dortmund ces derniers jours.

Les discussions concernant le transfert à Old Trafford de Jimenez, 28 ans, n'en sont qu'à leurs débuts. Ni l'entraîneur de Manchester Ole Gunnar Solskjaer ni celui des Wolves, Nuno Espirito Santo, n'ont écarté la possibilité d'un transfert à la suite du match nul 0-0 de leurs équipes au troisième tour de la , samedi.

"C'est la première fois que je l'entends. Ole n'a rien dit à ce sujet, a déclaré Nuno aux journalistes. Mais la période des transferts est ouverte. Quand elle est ouverte, tout peut arriver. Mais nous sommes ravis d'avoir Raul."

De son côté, Solskjaer est resté vague au moment de commenter la rumeur, ajoutant : "C'est un autre bon joueur avec lequel nous avons été liés. Il est venu et il a bien joué, mais je ne peux pas commenter ces situations".

Il n'y a aucune garantie qu'un accord soit conclu, mais l'agent de Jimenez, Jorge Mendes, conserve une bonne relation avec la hiérarchie de United, et les Wolves sont prêts à envisager une vente si leur évaluation est respectée.

À 22 ans, Neves représente un joueur plus en accord avec la politique de recrutement de jeunes à fort potentiel mise en place depuis l'arrivée de Solskjaer. United a pris contact avec ses représentants afin de prendre le pouls concernant un éventuel transfert.

L'international portugais est évoqué comme une piste pour les Mancuniens depuis le mandat de José Mourinho à Old Trafford, même si l'intéressé préfèrerait un transfert à la si l'occasion se présentait. Dans tous les cas, Solskjaer souhaite recruter un milieu de terrain cet hiver pour apporter davantage de créativité à un effectif qui en a manqué en première partie de saison.

Christian Eriksen et James Maddison sont des pistes à long terme, mais Neves serait une option légèrement plus défensive, du fait de sa position préférentielle sur le terrain.

Plus à l'aise au cœur du milieu de terrain que comme numéro 10, il pourrait être considéré comme un remplaçant à long terme de Paul Pogba, dont l'avenir pourrait s'écrire loin d'Old Trafford. Son entraîneur a en tout cas assuré qu'il ne quitterait pas le club en janvier.