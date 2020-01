Manchester United - Solskjaer répond à Raiola à propos de Pogba

Alors que l'agent du champion du monde s'en est pris à la gestion des Red Devils, l'entraîneur norvégien a assuré qu'il allait parler avec son joueur.

Ole Gunnar Solskjaer a assuré qu'il allait discuter avec Paul Pogba après les commentaires de son agent, Mino Raiola à l'encontre de .

"Le problème de Pogba, c'est Manchester : c'est un club déconnecté de la réalité, sans projet sportif, a notamment déclaré ce dernier à La Repubblica cette semaine. Aujourd'hui, je n'y enverrais personne d'autre, ils ruineraient même Maradona, Pele et Maldini. Paul a besoin d'une équipe, comme à la Juve avant."

Des propos qui n'ont, comme on peut l'imaginer, guère plu à Ole Gunnar Solskjaer, qui sera privé de l'un de ses meilleurs joueurs pour encore plusieurs semaines en raison d'une blessure à la cheville.

L'article continue ci-dessous

Interrogé pour savoir si les agents devaient parler des clubs, la réponse du Norvégien a été claire : "Non. Je peux en parler avec Paul. Je ne pense pas que je devrais parler avec - ou à propos des - agents qui parlent de nous. Mais Paul est notre joueur et les agents sont engagés par les joueurs - pas l'inverse. Ce ne sont pas les joueurs des agents, ce sont les notres."

À l'approche de la rencontre de contre Wolverhamtpon, Solskjaer a également affirmé que Pogba était déterminé à revenir aussi vite que possible. "Paul est très déterminé à revenir, à bien jouer pour nous, et c'est difficile quand on est blessé d'aller parler de toutes sortes de choses. Je pense qu'il doit parler quand il reviendra sur le terrain.

"C'est la chose la plus importante : l'avoir en forme. Avoir tout le monde en forme. C'est un top joueur. C'est un très, très bon joueur qui nous a manqué cette saison, mais je pense que les garçons s'en sont très bien sortis sans lui."