Cup - Ça passe pour City et Leicester, United devra rejouer

Manchester City et Leicester se sont facilement imposés ce samedi en marge du 3ème tour de Cup. Les Red Devils ont fait match nul contre les Wolves.

Quelques jours seulement après les fêtes de fin d'année et le traditionnel Boxing Day qui va de paire Outre-Manche, les formations anglaises étaient de nouveau appelées à jouer ce samedi soir, pour le compte du 3ème tour de la Cup. Si et Leicester se sont imposés sans forcer face à Port-Vale et Wigan, la soirée a été plus délicate à gérer pour , tenu en échec sur la pelouse de .

Manchester City 4-1 Port Vale

Buts : Zinchenko (19'), Pope (35'), Aguero (42'), Hardwood-Bellis (58e), Foden (76e)

Distancé en et presque dans l'incapacité de défendre son titre de Champion d' , Manchester City, tenant du titre dans cette compétition, a fait respecter la hiérarchie ce samedi soir. Malgré une formation remaniée, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés avec la manière face à la modeste formation de Port Vale, pensionnaire de la quatrième division anglaise. Zinchenko, Aguero, Hardwood-Bellis et Foden ont été les buteurs du soir du côté des Skyblues, tandis que Pope était parvenu à égaliser en faveur des visiteurs durant le premier acte. Pas de surprise à l'Etihad Stadium.

2-0 Wigan

Buts : Pearce CSC (19'), Barnes (40')

Si la logique a été respectée entre Manchester City et Port Vale, il en a été de même entre Leicester City et Wigan. Dauphins de en Premier League, les Foxes n'ont pas eu à forcer leur talent pour prendre le meilleur sur les visiteurs, mal classés en Championship (2ème division anglaise). La différence a été faite en première période pour les hommes de Brendan Rodgers, qui ont ouvert le score à la suite d'un but contre son camp inscrit par le malheureux Pearce. Peu avant la mi-temps, Barnes s'est chargé de faire le break et de mettre fin au suspense. RAS en seconde période. Minimum syndical.

Wolverhampton 0-0 Manchester United

C'était censé être le match le plus disputé de la soirée entre deux pensionnaires de Premier League... Serré, il l'a été. Disputé, ce serait mentir. Opposé à la surprenante équipe de Wolverhampton, Manchester United n'a tout simplement pas cadré la moindre tentative ce samedi soir, et a donc très logiquement été en incapacité de trouver la faille. Plus inspirés, les locaux n'ont pas sû faire céder les Red Devils non plus. Résultat des courses, 90 minutes de jouées qui n'arrangent personne, puisque la rencontre devra être rejouée à la mi-janvier, à Old Trafford cette fois. Avec le calendrier chargé des clubs anglais, voilà qui tombe plutôt mal...