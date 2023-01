Mercato - Manchester City : la révélation choc de Bernardo Silva sur son avenir

Annoncé en partance du côté du FC Barcelone l'été dernier, l'international portugais a une nouvelle fois mis le sujet de son avenir sur la table.

Pièce essentielle et véritable couteau suisse de Pep Guardiola à Manchester City, Bernardo Silva réalise encore une très belle saison. Néanmoins, l'international portugais est régulièrement lié à un départ des Cityzens, non pas que son entraîneur ne compte plus sur lui bien au contraire, mais plutôt car le principal intéressé aimerait bien découvrir un nouveau défi.

"Partir vers un nouveau projet"

Bien qu'il ait été lié au FC Barcelone tout au long de l'été dernier, Bernardo Silva est resté un joueur de Manchester City et s'est à nouveau montré essentiel pour l'équipe de Pep Guardiola cette saison. Cependant, il a refusé d'écarter la perspective de quitter le club pour un nouveau défi, et discutera de son avenir à la fin de la saison.

Dans une interview accordée au journal portugais Record, Bernardo Silva a une nouvelle fois sous-entendu sa volonté de quitter Manchester City dans les mois à venir, sans pour autant aller bras de fer : "Je suis très concentré sur cette saison et cela n'a pas de sens de parler de départ parce que nous sommes au milieu de la saison".

"On verra l'été prochain"

Il a tenu à souligner à quel point il a apprécié son passage à City et que son objectif reste de remporter des trophées cette saison, mais il a ajouté : "J'ai 28 ans, j'en aurai 29 cet été, et il me reste deux ans de contrat avec Manchester City. Mon contrat prendrait fin à 31 ans. Je ne vous cache pas que mon objectif dans les années à venir, si quelque chose de bien se passe ailleurs, sera probablement de partir vers un nouveau projet".

"En partant dans un nouveau projet à l'âge de 29 ans, je ne finirai ce contrat probablement qu'à 34 ans. Si vous me demandez : que pensiez-vous il y a 10 ans ? Mon objectif était de retourner à Benfica à l'âge de 32 ans au plus. Qu'est-ce que je pense aujourd'hui ? Cela dépend de ce qui se passera l'été prochain. Je ne vais pas mentir : ce n'est pas quelque chose auquel je ne pense pas. J'y pense chaque année. Cela a toujours été un objectif", a conclu Bernardo Silva.

Bernardo Silva aurait été le plus proche de rejoindre Barcelone tout l'été, mais leur situation financière difficile et leur décision de poursuivre d'autres cibles ont fait qu'un mouvement ne s'est jamais matérialisé. Il a finalement décidé de rester à City et a affirmé qu'il n'avait reçu aucune offre concrète, mais les rumeurs concernant une nouvelle approche de Barcelone continuent de faire surface.

L'international portugais est sous contrat avec City jusqu'en 2025, donc tout départ éventuel de l'Etihad Stadium entraînerait une lourde indemnité de transfert.