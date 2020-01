Mercato - L'OL veut conserver Moussa Dembélé

L'Olympique Lyonnais a publié un communiqué dans lequel il réaffirme sa volonté de conserver l'attaquant français.

Moussa Dembélé va devoir porter l'attaque de l'Olympique Lyonnais lors de la seconde partie de saison. L'attaquant de 23 ans a commencé la saison tambour battant en inscrivant cinq buts lors des cinq premiers matches de . Si Moussa Dembélé n'a plus marqué depuis la fin novembre, il a tout de même d'ores et déjà inscrit dix buts en championnat cette saison. Autant dire qu'il aura encore plus de responsabilités en l'absence de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde.

Déjà fortement courtisé l'été dernier, Moussa Dembélé risque d'être de nouveau dans le viseur de certains clubs européens cet hiver. Ce jeudi, l'Olympique Lyonnais a publié un communiqué officiel sur son site et sur les réseaux sociaux afin d'éclaircir l'avenir de Moussa Dembélé. En dépit de l'intérêt que suscite l'attaquant français et notamment en , les Gones comptent bel et bien conserver leur buteur lors du mercato hivernal.

"L’Olympique Lyonnais a pris connaissance de certaines informations relayées par les médias laissant penser que Moussa Dembélé pourrait intéresser d’autres clubs durant cette période de mercato. L’OL tient à réaffirmer son souhait, comme lors de l’été 2019, de conserver Moussa Dembélé. Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir", a expliqué le club rhodanien.

Selon les informations de Foot , en plus de qui est passé à l'action l'été dernier avec plusieurs offres refusées par les Gones, c'est désormais qui aimerait s'offrir les services de l'ancien attaquant du Celtic et de . Les Blues ont vue leur interdiction de recrutement levé et ciblent un attaquant pour le mercato hivernal. Selon le média français, l'Olympique Lyonnais aurait d'ores et déjà refusé une première offensive des Blues à hauteur de 40 millions d'euros.

Une première prise de contact pour le club londonien qui risque de revenir à la charge. De son côté, Jean-Michel Aulas ne compte pas lâcher son attaquant de pointe, comme le club l'a confirmé dans son communiqué, durant l'hiver. Arrivé à l'été 2018 dans le Rhône, Moussa Dembélé avait été acheté pour 23 millions d'euros au et inscrit quinze buts lors de sa première saison en . Pour finir sur le podium en fin de saison, l'OL aura besoin d'un très grand Moussa Dembélé qui sera probablement épaulé par Houssem Aouar, ainsi que par une ou des recrues hivernales.