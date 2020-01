OL, Garcia : "Développer une culture de la gagne"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais attend beaucoup de ses joueurs pour l'année 2020 et veut débuter l'année en beauté.

L'Olympique Lyonnais a connu une fin d'année 2019 compliquée. Les Gones ont perdu Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay jusqu'à la fin de saison et n'ont pas réussi à remonter dans la première moitié de tableau au classement de la avant la trêve. En conférence de presse avant le premier match de la saison en , Rudi Garcia a présenté ses voeux et espère avoir plus de réussite en 2020 côté santé.

"J'espère avoir la santé parce que le reste on va s'en occuper. Il faut souhaiter que les joueurs soient le plus possible sur le terrain et pas à l'infirmerie. Cela nous donnera pus de solutions pour tenter de revenir sur le podium de la ou de réaliser l'exploit en ? J'aimerais aussi gagner un trophée. On a perdu deux joueurs offensifs donc on cherche un joueur dans ce domaine. On a perdu deux latéraux donc on cherche un latéral. Le mercato de janvier c'est toujours difficile et il tourne autour des opportunités", a indiqué l'entraîneur de l'OL.

"Les joueurs sont mieux, il faut parfois les freiner"

"On affronte un club partenaire où nous avons déjà envoyé des joueurs par le passé mais c'est la magie de la Coupe de . On a fait le constat que l'on avait d'une vraie préparation physique en janvier car nous sommes encore sur tous les tableaux. Nous devons gagner ce samedi mais aussi en avant de bien reprendre la Ligue 1. La mentalité a changé, les joueurs sont mieux et il faut parfois les freiner. Ils ont travaillé pendant les vacances. Ils ont profité de tout mais abusé de rien", a ajouté Rudi Garcia.

L'entraîneur des Gones veut créer une culture de la gagne : "On va profiter à fond de la Ligue des champions mais d'ici là il faut gagner tous nos matchs. Il y a une fraîcheur mentale qui n'était plus là. On veut développer cette culture de la gagne. Il faut gagner, gagner et gagner. L'OL doit gagner tous les matchs, c'est dans l'ADN du club. Des nouveaux leaders ? Naturellement certains joueurs en font un peu plus depuis la blessure de Depay et c'est bien. Ils doivent aussi montrer qu'ils peuvent aller ensemble à la bataille pour gagner des guerres. J'ai bien aimé l'envie de Houssem Aouar à l'entraînement".

Rudi Garcia a prévenu, il comptera sur tout le monde : "Cornet pourrait dépanner sur le flanc gauche car Marçal ne pourra pas jouer les trois matchs après son retour de blessure. On peut aussi changer notre dispositif tactique lors des prochains matchs en fonction des absences. Il nous ont montré qu'on pouvait compter sur eux. À eux de nous montrer qu'ils peuvent concurrencer les titulaires. Et cela passe par des statistiques pour les joueurs offensifs. Les jeunes pousses c'est une des choses positives depuis mon arrivée au club".