Mercato - L'OL devra faire avec la concurrence de West Ham pour Gedson Fernandes

Si Lyon a fait du jeune milieu de terrain de Benfica l'une de ses priorités pour cet hiver, le club anglais de West Ham est lui aussi sur les rangs.

L'Olympique Lyonnais a bien l'intention d'être offensif durant le mois de janvier. Privés de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, blessés jusqu'à la fin de la saison, les Gones ont besoin de renforts dans plusieurs secteurs du jeu. D'après les informations de RMC Sport, l'OL aurait d'ailleurs trouvé une cible de choix pour renforcer son milieu de terrain, les Gones étant prêts à formuler une offre pour Gedson Fernandes, milieu de terrain de 20 ans évoluant à .

Selon les informations du média français, l'offensive de l'Olympique Lyonnais auprès de ses homologues lisboètes devrait avoir lieu dès le retour de vacances de Jean-Michel Aulas, Gedson Martins étant désiré sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

David Moyes confirme l'intérêt de pour Gedson Fernandes

Néanmoins, ls situation du jeune espoir suscite forcément d'autres convoitises en Europe, et l'OL peut s'attendre à faire avec la concurrence de clubs anglais. En effet, serait également à l’affût sur le dossier Gedson Fernandes Outre-Manche, tout comme West Ham. L’intérêt des Hammers, qui souhaitent récupérer le Portugais en prêt, a d’ailleurs été confirmé par leur nouvel entraîneur, David Moyes, comme le rapporte le Daily Mail.

"C’est un nom qui a été mentionné parmi beaucoup d’autres. Si des bons joueurs sont disponibles, il n’y a aucun doute sur le fait que les propriétaires et moi nous pencherons dessus. Si nous pouvons renforcer l’équipe, j’aimerais que nous le fassions, mais ce ne serait seulement que pour des bons joueurs. Gedson Fernandes rentre certainement dans cette catégorie. Nous voulons ajouter un joueur au milieu de terrain, et choisir le bon joueur en janvier n’est jamais facile pour qui que ce soit", a ainsi déclaré David Moyes, fraîchement intronisé en lieu et place de Manuel Pellegrini le 28 décembre dernier.