Mercato : Liverpool et MU sur Ryan Gravenberch, pépite de l’Ajax… et Raiola

Selon les informations du Daily Mirror, Liverpool et Manchester United souhaiteraient recruter Ryan Gravenberch dès l’été prochain.

Grand artisan de l’excellent début de saison de l’Ajax Amsterdam, qui a récemment infligé une correction au Borussia Dortmund (4-0) en Ligue des Champions, Ryan Gravenberch confirme les grands espoirs placés en lui par le club hollandais. Et ses prestations n’ont pas échappé aux plus grandes formations européennes.

À l’instar de Liverpool et Manchester United, bien qu’il soit difficile de mettre les deux équipes sur un pied d’égalité suite à la démonstration des Reds à Old Trafford (5-0) dimanche. Toujours est-il que, selon le Daily Mirror, les deux meilleurs ennemis auraient coché le nom du Néerlandais de 19 ans pour l’été prochain.

Ne pas oublier Raiola…

Le milieu de terrain aura alors 20 ans. Un bon âge pour partir s’aguerrir en Premier League ? Non, estiment ses dirigeants, qui espèrent donc le garder une année supplémentaire et surtout le faire prolonger. Et pour cause : s’il s’en va en juin prochain sans avoir étendu son bail, Gravenberch ne rapportera pas autant qu’il le devrait.

L’été dernier, déjà, le FC Barcelone et la Juventus ont tenté leur chance. Sans réussite. Mais si le Néerlandais continue de confirmer au plus haut niveau, c’est-à-dire en C1, alors il deviendra difficile pour les Lanciers de le retenir. D’autant plus que son agent, Mino Raiola, a l’habitude de pousser ses joueurs vers le départ. Peu importe l’âge…