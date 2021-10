Real Madrid : Marcelo aurait choisi son prochain club

Désormais remplaçant au Real Madrid, Marcelo quittera le club espagnol l’été prochain, en fin de contrat. Une page se tourne dans la capitale...

Cristiano Ronaldo en 2018, Keylor Navas en 2019, Sergio Ramos en 2021… et Marcelo en 2022 ? Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’à l’été prochain, le Brésilien ne prolongera pas son bail dans la capitale espagnole, qu’il devrait donc quitter en tant que joueur libre.

Retour à Fluminense ?

Après les joueurs cités plus haut, la Maison Blanche s’apprête donc à perdre un autre historique, lequel aura passé plus de 14 ans au club. Mais, désormais remplaçant et presque hors de forme sur certaines rencontres, Marcelo n’a plus vocation à porter la tunique merengue.

Et, à l’instar des joueurs cités plus haut, Marcelo ne devrait pas poursuivre l’aventure en Europe, mais plutôt retourner au pays. Selon les informations du média brésilien Lance, le latéral gauche ne serait pas contre le fait de signer une nouvelle fois au sein de son club formateur, Fluminense, qu’il avait quitté en 2007 pour signer à Madrid.

Un incroyable palmarès avec le Real

La formation brésilienne a manifesté son intérêt, et tout pourrait se débloquer à partir du 1er janvier prochain, lorsque Marcelo sera libre de négocier avec le club de son choix. Une page va donc se tourner au Real avec le départ d’un homme qui a participé à de nombreux succès.

L'article continue ci-dessous

Et non des moindres : les quatre éditions de la Ligue des Champions, dont trois consécutives (2014, 2016, 2017 et 2018), sans oublier cinq championnats (2007, 2008, 2012, 2017, 2020), deux Coupes du Roi (2011, 2014), quatre Supercoupes d’Espagne et trois d’Europe, ou encore quatre Mondiaux des clubs. Un monument.