Mercato : Lionel Messi au FC Barcelone, c'est mort !

Lionel Messi aurait renoncé à rejoindre le FC Barcelone cet été, car le club n'a pas encore fait d'offre concrète à l'attaquant du PSG.

Le retour de Lionel Messi au FC Barcelone prend du plomb dans l'aile. Surveillé d'un point de vue financier, le Barça doit se montrer malin pour espérer faire revenir l'Argentin et que la Liga valide son contrat. Lionel Messi souhaite que son avenir soit réglé le plus rapidement possible alors qu'il s'apprête à quitter le Paris Saint-Germain.

Pas d'offre du Barça

Alors que Relevo rapporte qu'il a d'abord dit au Barça qu'il avait un peu plus d'une semaine pour confirmer si son retour était viable, le journaliste espagnol Guillem Balague affirme que Lionel Messi va tout simplement refuser de revenir au Camp Nou.

L'Argentin n'a toujours pas reçu de proposition de la part de son ancien club, malgré la promesse qu'il y en aurait une à ce jour, et Balague rapporte que son entourage a dit aux géants catalans qu'ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps. En tout état de cause, Messi quittera le PSG à l'expiration de son contrat cet été.

Messi veut trancher son futur rapidement

Il a signé un transfert gratuit après avoir quitté Barcelone il y a deux ans parce que le club espagnol n'avait pas les moyens de lui offrir un nouveau contrat. Le club catalan n'a jamais caché son désir de le faire revenir depuis son départ, mais ses problèmes financiers ont rendu l'opération difficile à conclure et semblent avoir mis un terme à ses espoirs de retour romantique.

Le retour à Barcelone n'étant apparemment plus d'actualité, Lionel Messi a beaucoup d'autres options. L'Inter Miami de la MLS courtise le héros argentin depuis un certain temps, et il a été rapporté que le Barca pourrait même s'associer avec le club de Floride pour réaliser un transfert complexe.

Autre possibilité, la piste Al-Hilal en Arabie saoudite. Le club saoudien est également prêt à lui offrir un énorme contrat, à ce jour le plus lucratif pour l'Argentin alors que l'État du Golfe cherche à compiler une ligue pleine de superstars. Le joueur de 35 ans attendra de voir si le Barça lui propose un accord de dernière minute, alors qu'il cherche à résoudre son avenir en vue de la saison prochaine, mais le retour en Catalogne ne semble plus si évident.