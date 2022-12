Mercato - Lille : Jonathan David ouvre la porte à un départ

Avant l'ouverture du mercato d'hiver, l'attaquant du LOSC a ouvert la porte à un départ dévoilant son championnat préférentiel.

Révélation de la Ligue 1 la saison dernière avec quinze buts et trois en Ligue des champions, Jonathan David confirme cette saison avec neuf réalisations en championnat de France. L'international canadien est désormais considéré comme un buteur régulier après avoir marqué au moins treize buts lors de ses deux premières saisons à Lille et d'être en bonne voie pour faire aussi bien si ce n'est mieux cette saison.

"Je ne sais pas si je peux aller ailleurs qu'en Premier League"

A tel point que sa cote à l'étranger est en pleine expansion surtout en Premier League. Après avoir convenu de mettre fin au contrat de Cristiano Ronaldo, Manchester United à la recherche d'un nouvel attaquant et ont été associés à un transfert hivernal pour le joueur de Lille, Jonathan David. Un intérêt commun puisque l'international canadien a admis qu'un transfert en Premier League l'intéressait particulièrement s'il quittait le Stade Pierre-Mauroy en 2023.

"Mon destin va-t-il m'emmener bientôt en Premier League ? Je ne sais pas, je pense que c'est possible, très possible. Je ne sais pas si je peux me retrouver ailleurs qu'en Premier League. Cela pourrait bien être la Premier League. C'est une atmosphère très agréable. En Angleterre, quand je regarde les matches, tout est plein à chaque fois. En tant que joueur, cela vous motive encore plus", a déclaré Jonathan David dans une interview accordée à La Voix du Nord.

"Je veux battre Eden Hazard"

L'international canadien est toutefois impatient de battre le record de buts d'Eden Hazard à Lille avant de passer à l'étape suivante de sa carrière. "Je sais qu'Eden Hazard a marqué 50 buts (pour Lille). Je ne suis pas très loin (41 buts) donc c'est quelque chose que je veux battre, c'est sûr", a-t-il ajouté. "Être le meilleur buteur d'un club, c'est toujours quelque chose de bien. Vous restez dans l'histoire du club".

Paulo Fonseca, l'entraîneur de Lille, a encore alimenté les rumeurs d'un éventuel transfert avec ses récents commentaires sur l'avenir de David : "Dès la première séance, j’ai compris que c’était un joueur de haut niveau. Il peut jouer dans différentes positions. C’est un joueur vraiment intelligent qui comprend le jeu, l’espace, les timings.Ça va être compliqué de le garder la saison prochaine car il n’y a pas beaucoup de buteur comme Jonathan (David) en Europe et il n’a que 22 ans. Je crois que les plus gros clubs vont tenter de l’acheter", a analysé le technicien portugais.

Au printemps dernier, fort de ses bonnes performances en Ligue 1, Jonathan David avait déjà fait part de ses intentions de rejoindre un grand club européen. Si son souhait n'a pas été exaucé l'été dernier, l'international canadien risque bel et bien de faire le grand saut l'été prochain. Jonathan David avait précédemment révélé qu'il était un grand fan de la Premier League et qu'il saisirait sa chance si elle se présentait pour jouer dans un grand club. Outre Manchester United, Arsenal et Tottenham sont également sur les rangs pour l'attaquant du LOSC.