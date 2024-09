Mercato, les nouvelles priorités du Barça

Après un mercato assez discret, le Barça vise de nouveaux joueurs sur le marché des transferts.

Cela fait désormais une semaine que le mercato estival a pris fin un peu partout et surtout en France. Mais le marché reste encore ouvert dans certains championnats, de même que pour les joueurs dénués de contrat. Cependant, c’est bien terminé en Espagne où le Barça n’a pas été très verni lors de cette fenêtre de transferts. Mais le club catalan se projette dès maintenant sur les prochains mercatos et a même d’ores et déjà coché le nom de ses nouvelles cibles.

Le mercato frustrant du Barça

Le Barça est dans une forme étincelante en ce début de saison. Après quatre journées de Liga, le club catalan est en tête du championnat avec 12 points pris sur 12 possibles. De quoi faire oublier le mercato frustrant du Barça qui n’a pas pu recruter tous les joueurs dans son viseur.

Barcelone était notamment sur les traces de Martin Zubimendi, Nico Williams, Federico Chiesa ou encore Dani Olmo lors de cette fenêtre de transferts. Mais c’est uniquement le dernier cité qui a rejoint la Catalogne après que le club a déboursé près de 60 millions d’euros pour le rapatrier du RB Leipzig. Mais le Barça un plan en tête pour remédier à cela lors des prochaines fenêtres de transferts.

Le Barça vise Jonathan Tah et Joshua Kimmich

Si le Barça n’a pas pu enrôler assez de joueurs cet été, c’est en grande partie dû à ses difficultés sur le plan financier. Par conséquent, le club a décidé de se lancer sur des pistes qui ne lui coûteraient strictement rien. Selon les informations de Mundo Deportivo, Barcelone aurait coché les noms de Jonathan Tah et de Joshua Kimmich dans sa shortlist.

Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2025, le défenseur allemand, déjà courtisé cet été, a refusé de prolonger avec le champion d’Allemagne en titre. Une belle opportunité pour le Barça qui pourra récupérer le joueur gratuitement l’été prochain. Idem pour Joshua Kimmich qui n’a toujours pas trouvé un accord avec le Bayern Munich mais qui reste toujours une priorité aux yeux de Hansi Flick et de Barcelone.