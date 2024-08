Barça, les premiers mots de Dani Olmo après sa signature

Dani Olmo s’est exprimé vendredi, dans la foulée de sa signature au Barça.

Le Barça peut enfin souffler. Après une longue saga pleine de rebondissements, le club catalan a pu enfin boucler le dossier Dani Olmo. L’arrivée de l’international espagnol a été officialisée, vendredi, après qu’il a passé sa visite médicale. Quelques heures après son officialisation, Dani Olmo a fait part de ses premières sensations en tant que nouveau joueur du Barça.

Dani Olmo heureux de retrouver le Barça

Dani Olmo connait bien la maison. Neuf ans après son départ, l’international espagnol est de retour dans son club de cœur. Le champion d’Europe 2024 a paraphé un contrat de six ans avec le Barça contre un chèque de 55 millions d’euros, hors bonus, offert au RB Leipzig. Un retour au bercail qui réjouit énormément l’ancien milieu de terrain du Dinamo Zagreb.

« Je suis très heureux, c’est un rêve devenu réalité. Je suis très heureux de rentrer chez moi, avec ma famille, avec mes coéquipiers… J’ai vraiment hâte de commencer », lance Dani Olmo, reconnaissant envers le Barça pour avoir tout fait afin de le signer. « C’était mon rêve, mais il faut aussi souligner les efforts du Barça pour me faire signer, il faut le valoriser. Je suis fier qu’ils m’aiment et je suis fier d’être ici », ajoute-t-il.

Les ambitions de Dani Olmo avec le Barça

Parti très jeune pour engranger du temps de jeu, Dani Olmo retourne au Barça en tant qu’un joueur accompli. Le joueur de 26 ans a même eu plus du temps de jeu et est devenu, ces dernières saisons, l’un des meilleurs joueurs de la Bundesliga avec le RB Leipzig. Pour son deuxième passage au Barça, Dani Olmo espère aider le club catalan à retrouver le sommet du football espagnol et européen.

« Je viens pour gagner, pour tous les titres possibles. Nous sommes le Barça et nous devons concourir pour tout. Nous avons une équipe, nous avons des joueurs, nous avons un staff avec lequel nous visons tout (…) Je peux apporter de la polyvalence, de la qualité, mon toucher… J’ai déjà joué avec de nombreux joueurs du Barça. Je veux aussi jouer avec d’autres joueurs comme Frenkie (de Jong) ou (Robert) Lewandowski, des footballeurs de grande qualité. Je suis préparé et j’attends avec impatience de jouer pour aider l’équipe et gagner », confie Dani Olmo.