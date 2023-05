Mercato : Le Real Madrid veut faire revenir un de ses anciens joueurs

Le Real Madrid songerait à faire revenir Takefusa Kubo, auteur d'une très belle saison avec la Real Sociedad.

Avec 5 Ligues des Champions remportées sur les neuf dernières éditions, le Real Madrid a connu une autre grande période de son histoire ces dernières années, et est encore en lice pour marquer un peu plus l'histoire de la compétition cette saison. Mais les principaux acteurs de cette incroyable décennie commencent peu à peu à quitter le navire. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo ou encore Casemiro sont tous partis et les derniers rescapés tels que Karim Benzema, Luka Modric ou Toni Kroos penchent vers la fin de leur carrière, bien que leurs performances soient toujours de très haut niveau.

Le Real veut rajeunir son effectif

Le club espagnol a déjà de quoi assurer son avenir avec les jeunes qui n'en finissent plus de progresser tels que Vinicius, Rodrygo, Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouaméni. Mais comme toujours, les têtes pensantes des Merengues veulent anticiper l'avenir encore plus. Alors que Jude Bellingham semble être la piste prioritaire au milieu de terrain et que celle menant à Kylian Mbappé ne devrait pas tarder à être réactivée, les Madrilènes pourraient faire appel à l'un de leurs anciens joueurs, Takefusa Kubo. Recruté alors qu'il n'avait que 18 ans, le Japonais n'a jamais joué sous le maillot des Blancos, enchaînant les prêts jusqu'à un départ final à la Real Sociedad l'été dernier.

Un départ concluant puisque Kubo contribue à la belle saison réalisée par le club basque, qui affrontera d'ailleurs la Maison Blanche ce mardi. Avec 7 buts et 3 passes décisives, il semble enfin s'être acclimaté à l'Europe et au championnat espagnol. Et d'après la presse espagnole, dont Defensa Central et As, Florentino Perez et ses troupes se verraient bien faire revenir l'ailier de 21 ans du côté du Stade Santiago Bernabeu. Pour rappel, le Real s'est assurée de conserver 50% de ses droits lorsqu'ils l'ont vendu l'été dernier.