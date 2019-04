Mercato - Le Real Madrid serait "confiant" pour la signature d'Eden Hazard l'été prochain

Ce n'est un secret pour personne, le et tout particulièrement Zinédine Zidane apprécient grandement Eden Hazard. Depuis plusieurs semaines et le retour aux affaires de l'entraîneur français sur le banc madrilène, la rumeur d'une arrivée de l'international belge n'a jamais été aussi forte.

Selon Sky Sports, les dirigeants madrilènes seraient "confiants" à propos de la signature du joueur de l'été prochain. Quelques jours après Marca, c'est donc une autre source qui affirme que la venue du capitaine des Diables Rouges est en bonne voie pour les Merengue.

BREAKING: Sky sources say Real Madrid are increasingly confident of signing Eden Hazard this summer.