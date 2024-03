Mercato, le Real Madrid confirme son intérêt pour une cible du PSG

Le Real Madrid est bien intéressé par une cible prioritaire du Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid est décidément prêt à faire la guerre au PSG sur le marché des transferts. Alors qu’il va bientôt arracher Kylian Mbappé au club parisien, le Real a également jeté son dévolu sur une piste prioritaire de Paris. De quoi alimenter l’animosité entre les deux écuries.

Le Real Madrid fonce sur Leny Yoro

Conscient du besoin de renforcer sa défense surtout avec les blessures de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, le PSG s’est lancé sur les pistes Matthijs de Ligt et Dayot Upamecano. Mais les deux joueurs du Bayern Munich ne souhaitent pas quitter la Bavière. Toutefois, la direction parisienne n’a pas encore abandonné la piste Leny Yoro, bloquée par le LOSC cet hiver. Problème, le PSG devra faire face à la concurrence du Real Madrid dont l’intérêt pour le défenseur français a été confirmé par la presse espagnole.

« Je sais que Leny Yoro plaît beaucoup, et ils préparent la situation comme le fait habituellement le Real Madrid, a confirmé le journaliste sur la chaîne de Ruben Martin. Il ne m'est pas donné de savoir et je ne sais pas ce qui va se passer cet été. Le puzzle du latéral gauche comme celui de défenseur central est un peu compliqué. Nacho a la possibilité de renouveler quand il le souhaite, Rafa Marín revient de prêt et pourrait rester. Pour moi, là, sauf blessures, je ne vois pas de nouveau défenseur central entrer, sauf si Nacho partait », révèle Mario Cortegana mardi.

Le Real Madrid, bourreau du PSG dans le dossier Yoro

Hormis le PSG et le Real Madrid, Leny Yoro est courtisé par d’autres cadors européens. Selon le journaliste espagnol, le club madrilène ne souhaiterait laisser filer le jeune défenseur de Lille (18 ans) au PSG ou dans un autre club. Mieux encore, Mario Cortegana laisse entendre que Leny Yoro serait lui-même sensible à un départ dans la capitale espagnole.

« Puis il y a le facteur talent générationnel, ce qui s'est passé avec Arda Güler, qui n'était pas nécessaire. Alors, bien sûr, ils se demandent : Bon, que faisons-nous. Si nous n'attachons pas Yoro maintenant, il ira au PSG ou en Premier League. Un autre élément est Jorge Mendes, qui est un agent qui ne plaît pas au Real Madrid. Le joueur est évidemment attiré par la possibilité du Real Madrid, mais il a beaucoup d'options », explique le journaliste.