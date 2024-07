Mercato, le PSG dit adieu à une nouvelle cible

Une nouvelle cible estivale vient d’échapper définitivement au PSG.

Le Paris Saint-Germain réalise un mercato assez compliqué, cet été. Désireux de se renforcer à divers postes, le club de la capitale se fait recaler pour la plupart de ses cibles. En outre, le PSG doit aussi faire face à la concurrence d’autres grandes écuries européennes voire, saoudiennes dans certains de ses dossiers. La situation n’est d’ailleurs près de changer puisqu’une autre cible du club francilien vient de prendre une autre direction.

La galère du PSG sur le marché des transferts

Le mercato estival ne s’anime pas encore dans la capitale française comme on s’y attendait. La preuve, le PSG n’a enregistré que l’arrivée de Matvey Safonov depuis l’ouverture du marché des transferts. Et si Joao Neves est en passe de débarquer à Paris avec une visite médicale programmée vendredi, le PSG a vu plusieurs cibles lui échapper ces derniers mois.

L'article continue ci-dessous

getty images

D’abord en attaque où le club francilien aura pisté des joueurs comme Rafael Leao, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Marcus Rashford, Crysencio Summerville, Victor Gyokeres sans succès et récemment Julian Alvarez et Jadon Sancho. Ensuite au milieu de terrain où le PSG a été contraint d’abandonner le dossier Bernardo Silva alors que celui de Joshua Kimmich a encore une chance d’aboutir. Mais c’est en défense que le Paris a encore plus du mal à être persuasif.

Dean Huijsen snobe le PSG et s’engage avec Bournemouth

Avec les blessures de Presnel Kimpembe, sur le chemin du retour, et de Lucas Hernandez, le Paris Saint-Germain avait prévu de recruter en défense, cet été. Le club s’est alors lancé sur la piste Leny Yoro mais le défenseur français finalement opté pour un départ à Manchester United. Ce qui a amené le PSG à se rabattre sur Dean Huijsen. Le jeune défenseur, n’entrant pas dans les plans de Thiago Motta cette saison, était une belle pioche pour le PSG.

Mais alors que le club parisien était proche d’un accord avec la Juventus, c’est finalement Bournemouth qui a raflé la mise dans ce dossier. Le club anglais a officialisé l’arrivée de Dean Huijsen via un communiqué officiel, ce mardi. Ainsi, la galère continue pour le PSG, toujours à la recherche d’un défenseur, cet été.