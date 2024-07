Mercato, une pépite de Serie A se rapproche du PSG

Cible du PSG, un crack de Serie A se rapproche d’une arrivée dans capitale française, cet été.

Le Paris Saint-Germain connait un mercato paradoxal, cet été. Outre le fait de se recaler pour plusieurs cibles sur le marché des transferts, le club de la capitale fait aussi face à la concurrence de plusieurs grandes écuries européennes voire saoudiennes dans la plupart de ses dossiers. Mais cela ne semble décourager le PSG qui continuer de chercher les bonnes pioches sur le marché notamment en défense. Le club francilien pourrait même boucler l’arrivée d’une pépite de Serie A dans les prochains jours.

Dean Huijsen dans le viseur du PSG

L’attaque n’est pas le seul secteur à renforcer pour le PSG cet été. Le club parisien compte aussi recruter à d’autres postes notamment au milieu de terrain et en défense. En défense justement, le PSG avait jeté son dévolu sur Leny Yoro. Mais le désormais ex-joueur de Lille a snobé Paris ainsi que le Real Madrid pour s’engager avec Manchester United. Cependant, la direction parisienne n’a pas mis du temps à trouver une autre cible et s’est tournée vers le marché italien. Et, c’est le jeune défenseur de la Juventus Turin, Dean Huijsen qui intéresse le Paris Saint-Germain.

La Juventus lâche Huijsen, le PSG passe à l’attaque

Auteur d’un prêt concluant à l’AS Roma la saison dernière, Dean Huijsen a tapé dans l’œil du PSG. Ça tombe bien puisque le jeune défenseur de 19 ans n’entre pas dans les plans du nouvel entraineur de la Juventus, Thiago Motta comme l’indique Sky Sports Italia. L’ancien milieu de terrain n’a d’ailleurs pas convoqué Dean Huijsen pour le stage de pré-saison avec la Juve comme pour lui envoyer un message.

Ce qui fait bien évidemment, les affaires du PSG qui serait déjà entré en contact avec la Vielle Dame pour le Néerlando-Espagnol. En plus, le club parisien serait aussi proche de trouver un accord avec Dean Huijsen sur le plan contractuel, qui aurait déjà accepté de rejoindre Paris. Toutefois, Foot Mercato souligne que le PSG n’est pas le seul sur le dossier puisque des clubs allemands comme le Bayer Leverkusen, Wolfsburg ou encore Stuttgart auraient aussi pris contact avec l’entourage de Dean Huijsen.