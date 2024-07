PSG, le calvaire de Presnel Kimpembe

Eloigné des terrains depuis plusieurs mois, Presnel Kimpembe vit un calvaire au PSG.

L’heure n’est pas au sourire dans la capitale française. Les difficultés du Paris Saint-Germain sut le marché des transferts plombent l’été des dirigeants parisiens. Le club se fait en effet, recaler pour plusieurs cibles en plus de devoir gérer la concurrence d’autres grandes écuries dans certains de ses dossiers. Mais s’il y a quelqu’un qui a perdu le sourire depuis longtemps au PSG, c’est bien Presnel Kimpembe. L’international français vit un enfer avec sa blessure.

Presnel Kimpembe abattu après l’annonce de sa dernière opération

Presnel Kimpembe s’est pratiquement fait oublier dans la capitale française. Le dernier match de l’international français remonte à février 2023. Plus d’un an donc que le champion du monde 2018 n’a plus foulé les pelouses d’un stade. Ces deux dernières années ont été particulièrement compliquées pour Presnel Kimpembe surtout lorsqu’on lui a annoncé en décembre dernier qu’il devait se faire opérer à nouveau alors qu’il pensait être sur le chemin du retour.

« Cette nouvelle intervention est arrivée au plus mauvais moment pour lui. Il avait repris les entraînements, il voyait le bout du tunnel, se projetait déjà sur le fait de rejouer. Quand il a appris qu’il devait se refaire opérer, et il a pris un coup de massue. Il savait qu’il allait devoir recommencer tout ce qu’il venait de faire pour revenir en forme. Il a eu besoin de quelques jours pour digérer puis repartir. », révèle un proche du défenseur du PSG dans les colonnes du Parisien.

Presnel Kimpembe enfin prêt à rejouer avec le PSG ?

Cette nouvelle intervention chirurgicale était donc celle de trop pour Presnel Kimpembe. Mais l’international français a eu le temps de digérer et se dirige, à nouveau, vers un retour. Alors qu’il a repris le chemin de l’entrainement depuis le 15 juillet dernier, le défenseur francilien semble être complètement remis puisqu’il s’entraine désormais sans ressentir aucune gêne comme l’indique Le 10 Sport.

Ainsi, Luis Enrique pourrait enfin compter sur les services de Presnel Kimpembe. Une bonne nouvelle pour le PSG et pour le technicien espagnol qui pousse Milan Skriniar à la sortie malgré les difficultés du club à recruter un nouveau défenseur, cet été.