Cible du PSG, Dean Huijsen annonce son départ

Pisté par le PSG, Dean Huijsen a annoncé son départ de la Juventus, vendredi.

Le Paris Saint-Germain n’est pas verni sur le marché des transferts, cet été. Non seulement, le club parisien se fait recaler pour ses différentes cibles, mais il fait aussi face à la concurrence d’autres grandes écuries européennes et saoudiennes dans certains de ses dossiers comme ceux de Victor Osimhen et Désiré Doué. Ce qui n’empêche pas pour autant le PSG de se montrer actif sur le marché avec un intérêt pour Dean Huijsen. Le jeune défenseur de 19 ans vient d’ailleurs d’annoncer son départ de la Juventus, ce vendredi.

Dean Huijsen quitte officiellement la Juventus

Malgré un prêt réussi du côté de l’AS Roma la saison dernière, Dean Huijsen ne sera pas conservé par la Juventus Turin, cet été. Le défenseur néerlando-espagnol n’entre en effet, pas dans les plans du nouvel entraineur de la Vielle Dame, Thiago Motta. Mais Dean Huijsen ne devrait pas tarder à trouver un nouveau point de chute. Sur les tablettes de plusieurs clubs européens dont le PSG, le joueur vient d’officialiser son départ de la Juventus.

L'article continue ci-dessous

« J’ai rencontré un grand club et des personnes fantastiques qui m’ont aidé dans mon parcours et que je remercierai toujours. Merci à tous les supporters qui ont toujours cru en moi. J’aurais voulu montrer encore plus ce dont je suis capable en jouant à l’Allianz, votre passion et votre amour pour ce maillot m’ont encore poussé à donner le meilleur de moi-même (…) La Juventus restera toujours une partie fondamentale de mon cœur et de ma vie. Ce n’est pas un adieu définitif, mais un au revoir », a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Dean Huijsen snobe (aussi) le PSG et opte pour la Premier League

Dean Huijsen n’était pas le premier choix du Paris Saint-Germain en défense. La priorité du club parisien à ce poste était Leny Yoro. Mais le jeune défenseur (18 ans) a finalement snobé Paris tout comme le Real Madrid pour filer à Manchester United. Le PSG a alors activé la piste Huijsen et semblait proche de boucler le dossier, il y a quelques jours.

Les discussions entre Paris et la Juventus étaient sur la bonne voie et laissait planer un vent d’optimisme sur la capitale française. Néanmoins, ce sera un nouvel échec pour le PSG sur le marché des transferts puisque le joueur ne viendra finalement pas. Selon Foot Mercato, Dean Huijsen devrait plutôt rejoindre la Premier League où Bournemouth serait proche de l’enrôler.