Mercato, la nouvelle offre irréfutable du PSG pour Désiré Doué

Après une première offre refusée, le Paris Saint-Germain refait une nouvelle offre irréfutable à Rennes pour s’adjuger Désiré Doué.

Le Paris Saint-Germain est prêt à faire du n’importe quoi pour faire signer Désiré Doué. A l’affut pour recruter Jadon Sancho mis sur le marché par Manchester United, qui réclame environ 50 millions d’euros, le club francilien est également focus sur Désiré Doué du Stade Rennais.

Doué rend fous le PSG et le Bayern Munich

Le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain font de la folie pour réussir à s’attirer le jeune ailier gauche du Stade Rennais, Désiré Doué (19 ans). Si le Rekordmeister veut faire venir l’international U23 français après une saison décevante en Allemagne, le club francilien, quant à lui, veut faire venir Doué pour combler le départ de Kylian Mbappé, qui évoluait entre le couloir gauche et l’axe la saison écoulée. Mais le Bondynois est désormais un joueur du Real Madrid.

Pour donc laisser partir leur joueur, les Rouge et Noir réclament au moins 60 millions d’euros. En effet, le club francilien avait premièrement proposé une somme de 50 millions (bonus compris) pour Désiré Doué. Mais le Bayern Munich a débarqué mardi avec une offre plus séduisante que celle du PSG, en proposant 55 millions d’euros (bonus compris) pour les Rouge et Noir.

Le PSG revoit son offre à la hausse et passe devant le Bayern

Comme l’avait fait savoir le journaliste italien, Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain devrait revoir son offre à la hausse pour tenter de convaincre les Rouge et Noir. Et c’est ce qui vient d’être fait, selon les informations rapportées par Foot Mercato, ce mercredi.

Selon le média sportif, le club de la capitale française a prévu de dégainer sa deuxième offre ce mercredi, et elle va s’élever à 60 M€ bonus compris, l’exigence des Rennais pour leur ailier gauche.