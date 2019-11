Mercato - Le Bayern Munich n'aurait pas oublié Leroy Sané

Malgré sa blessure sérieuse, Leroy Sané, déjà sur les tablettes du Bayern Munich l'été dernier, serait toujours dans le viseur du géant allemand.

Malgré une inconstance certaine, Leroy Sané est assurément l'un des joueurs les plus véloces et les plus déstabilisants de la planète. L'ailier allemand affichait une progression intéressante depuis son arrivée à , mais cette ascension a été freinée par une grave blessure au genou.

Une tuile qui a certainement empêché l'attaquant de rejoindre une autre écurie l'été dernier, car le , qui était en quête de renforts à ce poste, avait jeté son dévolu sur ce joueur afin de compenser les départs des légendes Franck Ribéry et Arjen Robben.

Contraint de rejoindre l'infirmerie, Sané est donc resté au bercail. Mais selon les dernières rumeurs de la presse allemande, le Bayern Munich aurait toujours l'intention de s'attacher ses services. Les informations du quotidien Bild, ce jeudk font état d'un intérêt toujours prononcé du club champion d' pour l'ancienne pépite de .

Sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2021, Sané représenterait néanmoins un investissement conséquent pour un club qui a déjà dépensé plus qu'à son habitude, l'été dernier.

Dans le secteur offensif, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Ivan Perisic ou encore Philippe Coutinho peuvent tous évoluer sur les ailes au sein du club bavarois.