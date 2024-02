Le Real Madrid peut trembler. Le FC Barcelone vient de se jeter sur une des cibles très sérieuses de la Maison Blanche.

Rivaux sur les terrains de football, le FC Barcelone et le Real Madrid s’affrontent aussi fréquemment lors des mercatos pour s’offrir leurs cibles. Le dernier affrontement en date était le dossier Arda Güler. Le jeune turc avait fini par opter pour la Maison Blanche alors qu’il était annoncé proche du Barça. Cette fois-ci, ce sont les Culés qui veulent surprendre le Real Madrid.

Le Barça a rencontré l’agent de Haaland

Annoncé comme une cible du Real Madrid, Erling Haaland pourrait ne plus voir son rêve de signer à la Maison Blanche se réaliser. La signature d’Endrick et la probable venue de Kylian Mbappé l’été prochain semblent avoir réduit les chances de l’ancien du Borussia Dortmund de signer à Madrid. Une situation qui profiterait au FC Barcelone, qui ne veut pas attendre longtemps. Alors, le club champion d’Espagne en titre est passé à la trappe.

En dépit de la situation financière du club qui a du mal à faire signer les joueurs de son choix, le Barça veut tenter sa chance. En effet, selon une vidéo de Jijantes publiée sur les réseaux sociaux, le directeur sportif de la formation catalane, Deco, a rencontré mercredi les agents d’Erling Haaland, Rafaela Pimenta et Maxwell. Avec une clause de 200 millions d’euros, Erling Haaland est passé à 175 millions d’euros après avoir renouvelé son contrat.

Une rencontre pas pour Haaland ?

Quelques heures après le déjeuner, Deco était devant les micros de Catalunya Ràdio et a évoqué la planification sportive du club. Le directeur sportif du FC Barcelone a reconnu que, malgré les difficultés économiques, l'objectif est de se renforcer pour la saison prochaine.

Alors que rien n'a filtré au sujet d'un éventuel intérêt du club pour l’attaquant de Manchester City, l’arrivée de Rafaela Pimenta et Maxwell à Barcelone pourrait avoir rapport avec d’autres joueurs. Car l’ancienne associée de Mino Raiola et l'ancien latéral du PSG gèrent également les intérêts de l’ancien milieu du Paris Saint-Germain, Marco Verratti, désormais joueur d’Al-Arabi au Qatar, et de Noussair Mazraoui, le Marocain évoluant au Bayern Munich. Ibrahim Salah et Dolberg sont aussi leurs clients.

Le Barça pourrait penser à l’arrière droit des Lions de l’Atlas à ce poste vu que l'avenir de Joao Cancelo, prêté par Manchester City, est incertain.