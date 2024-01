Real Madrid : Arda Guler impressionne ses coéquipiers pour ses débuts

Arda Guler, qui a enfin fait ses débuts tant attendus avec le Real, a impressionné ses coéquipiers.

Le Real Madrid a entamé samedi soir la défense de son titre en Coupe du Roi par une confortable victoire 3-1 sur Arandina, club de quatrième division. Joselu Mato, Brahim Diaz et Rodrygo ont marqué les buts des Blancos, mais la grande histoire est celle d'Arda Guler, qui a enfin fait ses débuts tant attendus avec le club.

L'article continue ci-dessous

Guler a été la vedette de Los Blancos pendant les 45 premières minutes. Ils n'ont pas réussi à marquer, mais si c'est le cas, c'est grâce à l'adolescent turc. Inutile de dire que les supporters sont repartis avec une bonne impression, et Joselu était également ravi de ses coéquipiers, comme il l'a déclaré aux médias après le match (via Diario AS).

"Avant de commencer, je lui ai dit de s'amuser. Il était parti depuis longtemps, c'était sa première fois avec nous. Ce n'est pas facile, il est très jeune, on s'occupe tous de lui. Il a beaucoup de qualités. C'était un moment spécial pour lui. C'est un diamant dont nous devons prendre soin".

Joselu ne s'est exprimé que sur son but, le premier penalty transformé de la saison par le Real Madrid après trois tentatives infructueuses.

"Le gérant me donne confiance pour continuer à tirer. Le terrain était très mou et j'avais peur de rater mon tir.

"Pour l'avenir, tout dépendra des joueurs présents sur le terrain. Nous avons beaucoup de spécialistes dans l'équipe, des joueurs avec beaucoup de qualité. Aujourd'hui, c'était mon tour".

Joselu, Guler et le reste de l'équipe du Real Madrid peuvent être satisfaits de leur travail de la soirée contre Arandina, et ils peuvent maintenant se tourner vers la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid mercredi, qui aura lieu à Riyad.