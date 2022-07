Mercato : Lazovic, Tavares… Quel latéral gauche pour l’OM ?

À la recherche d’un latéral gauche, l’OM aurait été recalé par Nuno Tavares tandis que la piste Darko Lazovic est ralentie par Kevin Strootman.

Il ne s’agit d’un secret pour personne : Marseille est à la recherche d’un latéral gauche confirmé pour disputer la Ligue des Champions. Ou plutôt un piston gauche. Poste où Sead Kolasinac n’a pas donné satisfaction, et où l’entraîneur Igor Tudor ne compte pas sur Jordan Amavi, fraîchement revenu de son prêt (peu concluant) à Nice. Alors, qui pour prendre cette place de titulaire ?

Jusqu’ici, la priorité s’appelait Nuno Tavares. Prometteur mais déjà expérimenté à seulement 22 ans, le latéral gauche a finalement décidé de dire non à l’OM, lui qui a eu des doutes sur le challenge proposé par les Olympiens selon La Provence. Dont acte. Le président Pablo Longoria s’est rapidement penché sur d’autres pistes, et l’une d’entre elles est proche d’aboutir.

Lazovic bloqué, la faute à Strootman !

Darko Lazovic, que Tudor a eu sous ses ordres à l’Hellas Verona la saison passée, était effectivement attendu à Marseille ce mercredi pour s’engager avec le récent 2e de Ligue 1. Mais, selon L’Équipe, son jet privé affrété par l’OM n’a finalement jamais décollé ! La faute à… Kevin Strootman, intégré à la transaction, qui n’a pas réussi à s’entendre avec la formation italienne.

Vérone accepte de débarrasser l’OM de son boulet, déjà prêté en Serie A la saison passée, mais pas à n’importe quel prix. Ou plutôt pas à n’importe quel salaire. Reste à savoir si le président Longoria acceptera d’en prendre une partie en charge pour ce qui sera dans tous les cas la dernière année de contrat du Néerlandais à Marseille. Mais ce contretemps pourrait-il aussi mettre à mal le transfert de Lazovic ?

Lazovic arrive dans tous les cas ?

À priori, non. En effet, la formation olympienne disposerait d’ores et déjà d’un accord avec l’Hellas pour un transfert à 4 ou 5 millions d’euros, et elle s’est aussi entendue avec le joueur sur un contrat de trois ans. L’OM tient donc son titulaire, mais en intégrant Strootman à la transaction, Longoria réaliserait un coup de maître.