OM – La méthode Tudor décryptée par ses anciens joueurs

Aurélien Chedjou et Valon Behrami ont été entraînés par Igor Tudor, respectivement à Galatasaray et à l'Udinese, et décryptent la méthode du futur entraîneur de l'OM.

Igor Tudor devrait succéder à Jorge Sampaoli au poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Le Croate, âgé de 44 ans, a trouvé un accord avec le club phocéen et sa nomination pourrait être officialisée dès le lundi 4 juillet.

Si on se souvient du Igor Tudor joueur, qui a fait les beaux joueurs de la Juventus et de la sélection croate, le Igor Tudor entraîneur est moins connu. Il a pourtant déjà entraîné six clubs depuis 2013 : l'Hajduk Split, le PAOK Salonique, Karabükspor, Galatasaray, l'Udinese et le Hellas Vérone.

Afin de mieux le connaître, nos confrères de L'Equipe ont donné la parole à deux de ses anciens joueurs : Aurélien Chedjou et Valon Behrami.

Vieille connaissance de la Ligue 1, Chedjou a été dirigé par Tudor à Galatasaray et décrit un entraîneur exigeant et intransigeant : « Je me souviens de son premier discours au vestiaire. Il nous a dit : « J'aime bien Guardiola, mais je préfère Diego Simeone, je veux une équipe qui cravache et qui avale les kilomètres. » Il nous a dit qu'on allait tellement souffrir qu'on ne verrait plus rien d'autre que le centre d'entraînement et notre lit, et c'est ce qu'il s'est passé, on était rincés en rentrant chez nous. Et puis il ne jurait que par le 3-5-2 alors qu'on n'avait pas les joueurs pour. On a essayé de le lui dire mais ça n'a rien changé. »

L'article continue ci-dessous

Même son de cloche avec Behrami. Le milieu suisse a côtoyé Tudor à l'Udinese et se souvient de la débauche d'énergie imposée par son coach : « Il veut toujours que ça aille de l'avant, avec un pressing intense et très haut, quitte à prendre des risques. Il a besoin de joueurs très physiques, parce que c'est un foot agressif qui nécessite une excellente condition. Tactiquement, il ne fait pas trop dans le détail. Ce n'est pas le genre à faire des pauses au milieu de la séance pour parler et jouer les profs de foot. Au contraire, lui, il veut du rythme, du rythme, du rythme. Après un entraînement, tu es parfois plus fatigué qu'après un match. »

Réputé pour ne pas ménager les stars de ses équipes (il a écarté sans ménagement Wesley Sneijder à Galatasaray), Igor Tudor pourra-t-il gérer le vestiaire phocéen ? Chedjou pense que oui car il estime qu'il s'est amélioré : « Quand vous avez des joueurs de caractère et que vous ne voulez pas leur parler mais seulement les commander, ça coince. Mais je pense qu'il peut réussir à l'OM parce qu'il a pris de l'expérience. Je suis certain que c'est une bonne personne, qu'il est assez intelligent pour avoir évolué. »