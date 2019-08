AS Monaco, Petrov prêt à retenir Falcao à tout prix ?

Les relations se seraient tendus entre le vice-président de l'ASM, décidé à retenir l'attaquant, et le Colombien souhaitant rejoindre Galatasaray.

"On espère que Radamel Falcao restera au club, c'est notre objectif, a fait savoir Petrov. C'est un grand joueur. Je ne m'attends à aucune tension entre lui et le club. C'est vrai qu'il a toujours fait un grand travail ici, le club et Falcao ont une grande histoire en commun. Mais il y a encore des objectifs à atteindre. Il a de l'ambition, il veut jouer la . Mais il a un contrat, il doit le respecter. a besoin de lui", a indiqué le vice-président lors de la présentation des recrues cette semaine.

Pourtant, la fin de l'aventure monégasque débutée par Radamel Falcao en 2013 est probablement en train de tourner au vinaigre. Partira, partira pas, la situation du Colombien n'est pas très claire. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec l'AS Monaco, Radamel Falcao aurait fait savoir à sa direction qu'il souhaitait finalement rejoindre , le club turc avec qui il a trouvé un accord depuis le début du mois d'août, selon L'Equipe.

L'article continue ci-dessous

Oui, mais voilà, le nouveau vice-président de l'AS Monaco ne l'entend pas de cette oreille et veut conserver le buteur Colombien cette saison. Et il l'a bien fait savoir lors de la présentation de Wissam Ben Yedder, Islam Slimani et les autres recrues. D'après L'Equipe, Radamel Falcao n'aurait guère goûté cette sortie médiatique, bien décidé à partir et qui regrette que ses dirigeants n'aient pas respecté les accords initiaux avec Galtasaray.

Radamel Falcao aurait donc de nouveau fait part de ses envies de départ ces dernières heures. À ses dirigeants mais aussi à son entraîneur Leonardo Jardim. D'ailleurs, l'international colombien a publié une story très mystérieuse hier soir sur son compte instagram, ou sur le côté gauche de la photo, on aperçoit deux drapeaux dont les couleurs sont jaune et rouge, les couleurs de Galatasaray, laissant possiblement entrevoir les couleurs de sa future équipe.

Un nouveau rendez-vous entre les deux parties pourrait avoir lieu dans les prochaines heures selon le quotidien sportif français. Radamel Falcao serait donc toujours autant décidé à convaincre ses dirigeants de le laisser partir en . Reste à savoir qui de Radamel Falcao ou Oleg Petrov lâchera en premier sa position et si les deux parties vont réussir à trouver un terrain d'entente convenant au club comme au joueur.