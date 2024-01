Mercato : La nouvelle cible étonnante de l'OL

En quête de renforts cet hiver, l’Olympique Lyonnais a activé une piste étonnante ces dernières heures.

L’OL continue de se montrer actif sur le marché des transferts cet hiver. Après l’arrivée de ses trois premières recrues, le club rhodanien ne se lasse pas d’étudier de nouvelles pistes pouvant renforcer son effectif. Dans cette optique, l’Olympique Lyonnais vient d’activer une piste totalement inattendue.

L’OL toujours en quête d’un milieu

L’objectif de l’OL au terme de la première partie de saison était clair. Le club ne veut pas revivre le calvaire de la phase aller et pour cela, il faut se renforcer. Toutes les conditions pour atteindre cet objectif étaient réunis après l’assouplissement de l’encadrement de la masse salarie du club par la DNCG.

Dans la foulée de cette décision du gendarme financier du football français, le président lyonnais, John Textor, a mis à la disposition du club une somme conséquente de 50 millions d’euros pour le recrutement. Dans ces conditions, l’OL n’a pas tardé à se montrer actif sur le mercato. Le club rhodanien a déjà officialisé trois recrues cet hiver dont Lucas Perri, Adryelson et Fofana. Mais Lyon compte toujours densifier son entrejeu avec un joueur expérimenté. Ce qui n'est pas fait jusque-là au point d’amener le club à se lancer sur une piste surprenante.

L'article continue ci-dessous

Pas de Matic, l’OL passe à l’offensive pour Yuksek

Pour renforcer son milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais a songé à Nemanja Matic. L’international serbe est également ouvert à un départ à l’OL et est même allé au clash avec son club pour rendre cela possible. Mais le Stade Rennais ne compte pas libérer l’ancien joueur de l’AS Roma cet hiver et encore moins à un concurrent.

AA

Cependant, l’OL n’a pas de temps à perdre. Les chances de Matic de rejoindre Lyon étant minces, le club a déjà activé un autre plan. Selon L’Equipe, l’Olympique Lyonnais aurait fait une offre à Fenerbahçe pour s’attacher les services d’Ismail Yuksek. Par ailleurs, d’après Fabrizio Romano, RMC Sport et Foot Mercato, l’OL a activé la piste menant au joueur de 24 ans après avoir essuyé un nouvel échec dans le dossier, David Carmo, qui devrait rejoindre l’Olympiakos en provenance du FC Porto.