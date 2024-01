Mercato, l'OL proche de boucler l'arrivée d'une nouvelle recrue

L’Olympique Lyonnais est en passe de boucler un nouveau dossier sur le marché des transferts.

L’OL est très actif sur le marché des transferts cet hiver. Quelques jours après officialisé les arrivées de Lucas Perri et d’Adryelson, le club rhodanien est sur le point de boucler un nouveau transfert. L’OL devrait ainsi réaliser un joli coup en s’offrant un joueur très courtisé sur le marché cet hiver.

L’OL en avance sur le dossier Malick Fofana

Conscient de son besoin de se renforcer dans plusieurs secteurs cet hiver, l’Olympique Lyonnais ne fait pas les choses à moitié pour le moment. Après avoir accueilli un gardien de but (Lucas Perri) et un défenseur (Adryelson), l’OL s’apprête à accueillir un renfort dans le secteur offensif. Selon L’Equipe, le club rhodanien serait sur le point de finaliser le transfert de Malick Fofana dans la cité des Gones.

A en croie le journal, la pépite belge (18 ans), évoluant avec La Gantoise en Jupiler Pro League aurait donné son accord pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Ainsi, Malick Fofana devrait parapher un contrat de quatre ans et demi avec l’OL pour un montant de 15 millions d’euros hors bonus. En s’offrant le jeune attaquant belge, l’Olympique Lyonnais doublerait des clubs de Premier League et de Bundesliga qui étaient tous intéressés par le joueur.

(C)Getty Images

L’OL veut plusieurs renforts offensifs

L’arrivée de Malick Fofana dans le Rhône viendra apporter plus d’explosivité en attaque, un secteur où l’OL a eu beaucoup de problèmes cette saison. Titulaire avec La Gantoise, la pépite belge (19 matches, 2 buts et 4 passes décisives) se rapproche du profil d’Ernest Nuamah. Avec le départ de Tino Kadewere à Nantes et celui de Jeffinho à Botafogo, Pierre Sage avait besoin d’un nouveau renfort offensif capable d’apporter plus de percussion devant. C’est chose faite certes mais l’OL ne devrait pas s’arrêter là. Décidé à retrouver la première moitié de tableau en cette deuxième partie de saison, le club serait toujours sur les pistes Said Benrahma et Arnaut Danjuma.