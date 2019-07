Mercato - Juventus : Paul Pogba toujours une priorité, duel avec le Real Madrid

Malgré l'arrivée d'Adrien Rabiot, la Juventus souhaite toujours un retour de Paul Pogba. Le Real Madrid est toujours dans la course.

Adrien Rabiot est arrivé à la le 1er juillet dernier. Le Français de 24 ans va renforcer le milieu de terrain transalpin mais le directeur sportif turinois, Fabio Paratici, espère que l'ex-joueur du évoluera aux côtés de Paul Pogba. Et en cas de départ de , "La Pioche" préférerait rejoindre la Juve plutôt que les autres prétendants, lui qui a joué sous les couleurs Bianconeri entre 2012 et 2016.

Les Red Devils sont toutefois clairs pour le transfert de Pogba et demandent 150 millions d’euros pour garantir la réalisation de la vente. Un montant exorbitant mais non impossible à payer pour la Vieille Dame. En effet, le club turinois possède des joueurs que Solskjaer pourrait apprécier. Les noms de Paulo Dybala et Alex Sandro intéresseraient les Mancuniens mais celui de Blaise Matuidi pourrait également servir de monnaie d'échange, lui qui est sous contrat avec le même agent que Paul Pogba, à savoir Mino Raiola.

Le prêt à inclure Gareth Bale

Zinedine Zidane n'a jamais caché son admiration pour son compatriote et il serait également une priorité des Merengue pour la prochaine saison. Comme informe la Gazzetta dello Sport, le Real Madrid serait prêt à inclure Gareth Bale dans la transaction, qui pourrait être convaincu d'un retour en .

Pour le moment, la Juventus est tout proche de finaliser le transfert de Matthijs De Ligt contre un chèque de 75 M€. Paratici pourrait prochainement prendre un avion pour Amsterdam et discuter des derniers détails avec le capitaine de l' Amsterdam.