Mino Raiola se confie sur la volonté de Paul Pogba, courtisé par le Real Madrid et la Juventus

Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba, a évoqué l'avenir du champion du monde français ce vendredi, confirmant sa volonté de quitté MU.

Mino Raiola a révélé qu'il était "en train de travailler" sur le transfert de Paul Pogba.



Le champion du monde fait l'objet de rumeurs de transfert depuis l'ouverture du mercato estival, où son nom revient systématiquement du côté du ou de la . Auteur d'une saison inégale, entre coups d'éclats et périodes creuses, Paul Pogba semble avoir fait le tour de la question à .

"Tout le monde connaît la volonté de Paul"

L’international français a publiquement exprimé ses envies d'ailleurs lors d'un voyage au il y a quelques semaines. "Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de discussions et de réflexions. Pour moi, je suis à Manchester depuis trois ans et je vais très bien. des bons moments et des mauvais moments, comme tout le monde. Comme partout ailleurs. Après cette saison et tout ce qui s'est passé, ma saison étant aussi ma meilleure saison ... Je pense que ce pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à cela: avoir un nouveau défi ailleurs", avait-il lâché.

Un discours sensiblement identique à celui de son agent, le fantasque Mino Raiola. "Tous les membres du club, du manager au propriétaire, connaissent les souhaits de Paul. Tout le monde connaît la volonté de Paul de partir. Nous sommes en train d'y travailler. Tout le monde sait quels sont les sentiments de Paul", a lâché l'Italo-Néerlandais dans les colonnes du Times, sans en dire plus. "Je ne peux rien te dire. Je vis au jour le jour".

Entre les dossiers De Ligt, Donnarumma ou encore Areola, Mino Raiola est sur tous les fronts depuis le début de l'été...