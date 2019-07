Mercato : offre imminente du Real Madrid pour Pogba ?

Selon L'Equipe, le Real Madrid devrait formuler une offre dans les prochains jours à Manchester United pour Paul Pogba.

Où évoluera Paul Pogba la saison prochaine ? Le champion du monde fait l'objet de nombreuses rumeurs de transfert depuis l'ouverture du mercato estival, où son nom revient systématiquement du côté du ou de la . Auteur d'une saison inégale, entre coups d'éclats et périodes creuses, Paul Pogba semble avoir fait le tour de la question à .

Un dossier qui pourrait se décanter en début de semaine

Selon les informations de L'Equipe, c'est bien le Real qui serait en pole position dans ce dossier, qui plus est après l'arrivée d'Adrien Rabiot à la Juve cette semaine. Le quotidien français indique que la Maison Blanche pourrait formuler une offre très rapidement, peut-être d'ici le début de semaine prochaine. Cette proposition pourrait atteindre 80 millions d'euros.

Un montant qui, d'apparence, ne serait pas vraiment enclin à faire flancher le board de Manchester United, trois ans après un transfert - record à l'époque - atteignant 120 millions d'euros bonus inclus. Mais Florentino Perez souhaiterait inclure Gareth Bale dans l'opération, pour qui c'est le statu quo. La stratégie du Gallois est claire. Le gaucher, qui ne veut pas partir en prêt, souhaite jouer la montre et temporiser le plus longtemps possible. Cela ne fait évidemment pas les affaires de la Maison Blanches, à la fois pour des raisons sportives et économiques.

Quoiqu'il en soit, Zinédine Zidane souhaiterait bien boucler ce dossier le plus rapidement possible pour avoir l'effectif qu'il imaginait, après les arrivées de Luka Jovic, Militao, Rodrygo, Eden Hazard et Ferland Mendy.

Rappelons que le champion du monde français, lui, a publiquement exprimé ses envies d'ailleurs lors d'un voyage au il y a quelques semaines. "Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de discussions et de réflexions. Pour moi, je suis à Manchester depuis trois ans et je vais très bien. des bons moments et des mauvais moments, comme tout le monde. Comme partout ailleurs. Après cette saison et tout ce qui s'est passé, ma saison étant aussi ma meilleure saison ... Je pense que ce pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à cela: avoir un nouveau défi ailleurs" , avait-il lâché, avant que son agent, le fantasque Mino Raiola, reconnaisse cette semaine qu'il "travaille" sur le dossier . La fin du feuilleton approche...