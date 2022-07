Mercato : la demande loufoque de Cristiano Ronaldo à Manchester United

Cristiano Ronaldo est prêt à tout pour quitter Manchester United, au point même d'envisager une solution délirante.

La détermination de Cristiano Ronaldo est infaillible. De retour au centre d'entraînement des Red Devils en début de semaine pour discuter de sa situation personnelle avec les dirigeants de Manchester United en compagnie de son agent, l'international portugais n'a pas réintégré le groupe des Red Devils. Si certains s'attendaient à une conciliation entre Manchester United et le joueur portugais, ça n'a pas été le cas.

Le clan CR7 demande une résiliation à l'amiable

Cristiano Ronaldo est plus que jamais déterminé à quitter Manchester United mais pour le moment le quintuple Ballon d'Or n'a pas trouvé preneur. Personne ne semble disposé à accueillir l'international portugais et a répondre à ses demandes. Les Red Devils ont même envisagé de prêter Cristiano Ronaldo à un club participant à la Ligue des champions et le récupérer la saison prochaine en cas de qualification en C1 de la part des Red Devils, avec une prolongation du Portugais avant d'être envoyé en prêt.

Mais là aussi, cette solution n'a pas fonctionné. Et qui plus est, pas sûr que Cristiano Ronaldo accepte de prolonger son contrat avec Manchester United, n'ayant aucune garantie sur le fait que les Red Devils réussiront à se qualifier pour la Ligue des champions 2023-2024. Cristiano Ronaldo et Manchester United sont dans l'impasse, mais selon le Daily Mail, le Portugais et son entourage ont tenté le tout pour le tout pour sortir de cette situation.

Man Utd souhaite toujours le réintégrer

En effet, le représentant du quintuple Ballon d'Or a formulé une solution radicale. Jorge Mendes a carrément proposé que le contrat de Cristiano Ronaldo soit résilié, à un an de son terme. Cette solution proposée par le clan du Portugais permettrait de se séparer en assez bon terme et de prendre des chemins différents. Surtout, il permettrait à CR7 d'avoir totalement la main sur son avenir et de ne pas dépendre d'un accord entre les Mancuniens et un autre club.

De son côté, Manchester United économiserait le salaire colossal du Portugais qui est de est de 430 000 euros par semaine, soit environ 1,75 M€ par mois. Toutefois, les Red Devils ne seraient pas très emballés par cette idée et c'est compréhensible. Après tout, ils ont payé pour faire venir Cristiano Ronaldo de la Juventus et ne veulent pas faire un cadeau à un autre club européen en leur faisant économiser une indemnité de transfert, bien qu'elle ne soit pas élevée.

Pour le moment, malgré les rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo, aucun montant n'a été évoqué concernant les attentes de Manchester United pour libérer le Portugais. Les Red Devils tiennent bon contre vents et marrés et ne désespèrent pas à l'idée de pouvoir s'appuyer sur Cristiano Ronaldo cette saison, comme le souhaite Erik Ten Hag. Le bras de fer est enclenché entre CR7 et Manchester United, reste à savoir qui va céder le premier.