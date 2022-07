Mercato - Ajax : Schreuder "n'a pas peur de perdre Antony", ciblé par Manchester United

Les champions néerlandais espèrent conserver leur joueur vedette, mais l'entraîneur admet qu'il ne peut être certain que l'ailier restera à Amsterdam.

100 millions d'euros. C'est la somme que Manchester United devra débourser pour Antony selon le Daily Mail et De Telegraaf. Et forcément cela donne de la confiance à l'entraîneur de l'Ajax, Alfred Schreuder. Ce dernier affirme qu'il n'est pas inquiet à l'idée de perdre son ailier vedette, Antony, au profit de Manchester United cet été. L'équipe de Premier League tente de faire signer l'international brésilien tandis que le vainqueur du championnat du Pays-Bas est déterminé à le conserver.

"On n'est jamais sûr de rien"

L'Ajax Amsterdam n'a pas besoin de vendre l'ailier de 22 ans et de renflouer ses comptes, ayant déjà reçu de grosses sommes d'argent en vendant Lisandro Martinez à Manchester United, ainsi que Sebastien Haller au Borussia Dortmund, Ryan Gravenberch au Bayern Munich où encore Nicolas Tagliafico à l'Olympique Lyonnais.

Schreuder ne s'attend pas à ce qu'Antony suive ses anciens coéquipiers à la porte de la Johan Cruijff ArenA cet été, mais admet qu'il ne peut pas garantir qu'il restera sur place. Interrogé sur l'avenir du Brésilien après la victoire 3-1 de l'Ajax en amical contre le Shakhtar Donetsk, Schreuder a déclaré à Voetbal International : "Je n'ai peur de rien. Nous savons que nous avons de très bons joueurs et nous partons du principe que la sélection reste soudée. On n'est jamais sûr de rien".

Manchester United a travaillé sur la signature d'Antony tout au long de la fenêtre de transfert estivale. L'agent de l'ancien joueur de São Paulo s'est rendu en Europe à la fin de la saison dernière pour discuter avec le club d'Old Trafford dans le but de finaliser son transfert en Angleterre. Alors qu'Antony souhaite rejoindre l'ancien entraîneur de l'Ajax, Erik ten Hag, à United, le club néerlandais souhaite le garder au moins un an de plus.

80 millions d'euros minimum

GOAL est en mesure de confirmer que l'Ajax Amsterdam serait prêt à se séparer d'Antony pour un montant d'environ 80 millions d'euros, mais Manchester United n'est pas prêt à aller au-delà de 60 millions d'euros. Antony, qui a marqué 22 buts en 78 apparitions depuis son arrivée à l'Ajax Amsterdam, a encore trois ans de contrat avec le club néerlandais.

Autant dire qu'avec toutes les ventes réalisées cet été, l'Ajax est en position de force dans ce dossier, à moins qu'Antony ne décide d'aller au bras de fer avec le club néerlandais afin de forcer son départ, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent.