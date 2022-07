Manchester United : Eriksen ému après avoir porté le maillot

Christian Eriksen a porté son maillot de Manchester United pour la première fois mardi après avoir été dévoilé comme nouveau joueur des Red Devils.

Le Danois a choisi Old Trafford plutôt que Brentford, où il a passé six mois fructueux depuis janvier, et admet que porter son nouveau maillot est un peu étrange, car il ne s'attendait pas à revenir en Premier League après sa crise cardiaque.

"Très nouveau ! C'est bizarre, je n'ai jamais pensé que ça arriverait vraiment, alors être ici en tant que joueur de Manchester United, c'est très spécial", a déclaré Eriksen.

"Parce que je pense que d'après mon parcours avant l'incident à l'Euro, le planning n'était pas du tout de retourner au Royaume-Uni.

"Je me disais que mon heure d'aller à Manchester United était passée ! Évidemment, ensuite j'étais chez les Spurs, puis je suis allé en Italie, mais maintenant, être assis ici est définitivement quelque chose que je n'attendais pas, mais je suis aussi très heureux d'être ici.

"Ça fait du bien, ça fait du bien d'être ici".

Le milieu de terrain a salué le nouvel entraîneur Erik ten Hag et a déclaré qu'il avait joué un rôle important dans sa décision.

"Évidemment, parler avec le manager et entendre ses idées et avoir des conversations avec lui sur le plan footballistique a été génial et idéal pour que je prenne la décision et la possibilité de venir à Manchester United", a-t-il ajouté.