Mercato : La décision osée de Lens pour l’avenir de Franck Haise

C’est fait. Franck Haise n’est plus le manager général du Racing Club de Lens. C’est ce qu’a annoncé le club, ce mercredi 31 janvier 2024.

Promu au poste de Manager général en combinaison avec son poste du coach des Sang et Or à la suite du départ de Florent Ghisolfi pour l’OGC Nice, Franck Haise se voit désormais alléger la tâche. Le technicien français quitte se second rôle et va se concentrer désormais sur son poste d’entraîneur du club artésien.

Changement de poste pour Franck Haise au Racing Club de Lens. A travers un communiqué sur son site internet, ce mercredi 31 janvier 2024, le club artésien a indiqué que le technicien français n’est plus le manager général des Sang et Or, une fonction qu’il a occupée depuis octobre 2022. Haise va désormais se concentrer sur ses fonctions d’entraîneur classique du club Sang et Or.

« Le Racing informe d’une évolution de son organisation sportive. Franck Haise a accepté en octobre 2022, dans un contexte de déséquilibre, de prendre le poste de Manager Général du club et de gérer les destinées sportives de toutes les composantes du Racing. En sus des missions confiées depuis 2020, Franck Haise a piloté sur l’ensemble de cette période, avec rigueur et dévouement, la formation artésienne. Il a également agi pour le développement de la section féminine et a été très investi dans les importants projets infrastructurels de La Gaillette », a d’abord indiqué le club, avant d’apaiser le cœur des supporters lensois.

Haise réussit bien sa mission avec Lens

Alors que des supporters pensaient que l'ancien coach intérimaire du FC Lorient est limogé, le RC Lens a apaisé les cœurs de ses supporters. Celui qui est sous contrat jusqu'en 2027 ne bougera pas de sitôt.

« Les recrutements opérés récemment et la volonté commune d’un retour à une organisation qui a fait ses preuves dans le passé, permettent désormais un rééquilibrage des flux décisionnels. Homme clé du secteur sportif, Franck Haise se recentre ainsi sur la fonction de Manager de l’équipe professionnelle. Tourné vers la fin de saison et ses stimulants défis, celui qui a été élu « entraineur de l’année 2023 » pourra ainsi pleinement mobiliser son énergie pour le staff et les joueurs de l’équipe première. Il poursuivra sa mission au sein du comité de direction du Racing Club de Lens. La stratégie et les décisions relatives à la formation, la post-formation et les féminines réintègrent, à compter de ce jour, le périmètre de la coordination sportive », a ajouté Lens dans sa note officielle.

Franck Haise fait un bon travail avec Lens cette saison. Le technicien français est huitième au classement de Ligue 1 avec 8 victoires, 5 matchs nuls et six défaites cette saison. Eliminé de Ligue des champions, il est reversé en Ligue Europa où les Sang et Or affronteront Fribourg en 16es de finale.