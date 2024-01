Mercato, l’OM revient à la charge pour une ancienne cible

L’Olympique de Marseille relance un dossier abandonné cet hiver.

Depuis quelques jours, le mercato est devenu agité du côté de Marseille. L’Olympique de Marseille est partagé entre les recrues annoncées au sein de son effectif et les joueurs qui devraient quitter la Canebière cet hiver. Au milieu de tous ces mouvements, l’OM a décidé de relancer une piste qu’il avait, auparavant, abandonnée.

Un mercato agité à Marseille

L’OM a terminé la première partie de saison avec l’intention de se renforcer dès cet hiver. Une intention qui s’explique par les insuffisances de l’équipe lors de la phase aller avec notamment les recrues qui n’ont pas tous convaincu. En outre, l’Olympique de Marseille devait aussi se renforcer pour rester compétitif sur tous les tableaux sur lesquels il est encore engagé (Ligue 1, Ligue Europa, Coupe de France).

Cependant, le club phocéen est obligé de libérer certains de ses joueurs pour pouvoir renflouer les caisses et avoir les moyens de recruter cet hiver. C’est dans cette optique que l’OM a accepté de libérer Renan Lodi contre une grosse somme d’argent et pousse dans le même temps un autre titulaire vers la sortie. Bien avant cela, l’OM a officialisé sa toute première recrue hivernale en la personne de Jean Onana et a décidé de revenir à la charge pour une piste déjà abandonnée.

L’OM relance la piste Benrahma

Dans sa quête de renforts cet hiver, l’Olympique de Marseille a été associé à l’international algérien, Said Benrahma, en début de mercato. Mais le club marseillais a infirmé cette piste dans les colonnes de La Provence, mettant en avant les limites financières de l’équipe. Mais les indemnités du transfert imminent de Renan Lodi (22 millions d’euros environ) ont apparemment fait changer d’avis Marseille.

Selon les informations de Foot Mercato, l’OM aurait transmis une première offre officielle à West Ham pour s’attacher les services de Said Benrahma. A en croire le média, le club phocéen souhaiterait attirer l’Algérien sous la forme d’un prêt ave option d’achat. Le média précise aussi que la proposition de l’OM aurait été rejetée, ne correspondant pas aux exigences des Hammers qui attendent environ 23 millions d’euros pour libérer le joueur. Un dossier compliqué pour les Marseillais qui ont quand même de quoi être optimiste. Non sélectionné avec l’Algérie pour la CAN 2023 et pisté également par l’OL, Said Benrahma serait sensible à un départ à Marseille.