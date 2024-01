Ligue 1 : Après Lodi, l'OM pousse un autre titulaire vers la sortie

L’Olympique de Marseille veut se séparer d’un autre de ses titulaires après Renan Lodi.

Le mercato hivernal prend une autre tournure du côté de Marseille. Face à la volonté de la direction de renforcer l’effectif et à l’insuffisance des moyens, l’OM commence à mettre certains de ses joueurs sur le marché. Après l’international brésilien, Renan Lodi, le club phocéen veut libérer un autre titulaire.

L’OM fait le ménage

A l’instar de la plupart des équipes de Ligue 1, l’Olympique de Marseille veut se renforcer pour être en mesure de faire face aux exigences de la deuxième partie de saison. En plus, le club phocéen se retrouve dans l’urgence, étant privé de plusieurs de ses cadres (Mbemba, Ounahi, Sarr, Ndiaye) en raison de la Coupe d’Afrique des Nations qui démarre ce samedi. Problème, l’OM n’a pas d’argent pour recruter cet hiver comme l’a rappelé son président, Pablo Longoria, en début de mercato.

Mais le club a trouvé la solution : libérer certains joueurs de son effectif et récupérer des indemnités lui permettant d’être actif sur le mercato. Ainsi, après avoir accepté de libérer Renan Lodi contre une grosse somme d’argent, l’Olympique de Marseille veut se séparer d’un autre joueur important du dispositif de Gennaro Gattuso.

L’OM ne veut plus de Sarr pour une raison surréaliste

Renan Lodi devrait rallier l’Arabie Saoudite cet hiver après que l’OM a accepté de le céder à Al Hilal. Mais l’ancien joueur de l’Atlético Madrid ne devrait pas être le seul à quitter la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille souhaiterait se séparer aussi d’Ismaila Sarr. Toutefois, la raison de cette décision serait différente de celle qui a poussé le club à vouloir libérer Renan Lodi.

Selon Football 365, l’OM aimerait se séparer d’Ismaila Sarr en raison de son manque de professionnalisme. A en croire le média, l’international sénégalais aurait agacé le club par son comportement et son manque de professionnalisme. D’où, la volonté de l’OM de se séparer de lui dès cet hiver. Actuellement avec le Sénégal pour disputer la CAN, l’ancien attaquant de Watford ne totalise que 4 buts et 2 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues avec Marseille.