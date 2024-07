Mercato, l’OM refuse une offre d’un club de Premier League pour un flop

Un cador de Premier League se positionne pour s’attacher les services d’un flop de l’OM. Mais le club phocéen rejette l’offre.

Le vestiaire de l’Olympique de Marseille sera certainement vidé cet été. Mais le club phocéen, bien qu’il soit décidé à libérer ses gros salaires pour faire signer d’autres joueurs, ne veut pas les vendre pour des montants dérisoires. En effet, le club du Sud de la France vient de dire NON à une offre d’une formation anglaise pour l’un de ses flops.

Ismaïla Sarr sur le départ

L’Olympique de Marseille anime sérieusement le mercato estival depuis que Roberto De Zerbi a pris les commandes du staff technique du club. Depuis, le marché des transferts est animé dans les deux sens (arrivées et départs) chez les Phocéens. Ismaël Koné, Lilian Brassier et Mason Greenwood ont déjà signé en attendant la signature officielle de Pierre-Emile Højbjerg, qui est déjà arrivé à Marseille et passe sa visite médicale.

Getty

Dans le sens des départs, on peut noter la signature définitive de Vitinha au Genoa après un prêt de six mois chez les Italiens. Aussi, Iliman Ndiaye a fait son retour en Angleterre en signant en faveur d’Everton FC. De son côté, Pierre-Emerick Aubameyang a jugé bon de débarquer en Arabie Saoudite où il signe en faveur d’Al-Qadsiah. En ce qui le concerne, Ismaïla Sarr devrait aussi quitter l’OM cet été.

L'article continue ci-dessous

Crystal Palace recalé par l’OM pour Sarr

Tout comme Auba et Ndiaye qui ont quitté le club phocéen cet été après seulement un an, Ismaïla Sarr, venu l’été dernier, pourrait aussi les suivre. Dans le viseur de Crystal Palace, le joueur est aussi fasciné par l’idée d’un retour en Angleterre. Le dernier 10e de Premier League aurait même formulé une première offre à Marseille pour s’adjuger son ailier droit.

Getty

Mais selon les informations de Fabrizio Romano, ce lundi, l’Olympique de Marseille a catégoriquement refusé ladite offre des Eagles pour le Lion de la Téranga. Les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs pour parvenir à une fin. Les Glaziers pensent revoir leur proposition à la hausse pour convaincre les Phocéens de laisser partir l'ancien du Stade Rennais.

Faut-il rappeler que Sarr était entre-temps associé à un départ du club phocéen. Mais l’OM avait fini par changer d’avis sur le Sénégalais malgré une pauvre première saison avec 5 buts et autant de passes décisives en 35 matchs joués toutes compétitions confondues.