Mercato : Marseille change de décision pour Ismaïla Sarr

Eliminé de la CAN 2023, ce lundi soir, avec le Sénégal, Ismaïla Sarr va retourner en France pour retrouver son club, l’OM.

Lundi soir, le Sénégal, champion en titre, a été éliminé par le pays hôte de la Coupe d’Afrique des Nations, qui se déroule en Côte d’Ivoire. Trois joueurs de l’Olympique de Marseille dans l’effectif des Lions de la Téranga, Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr sont attendus dans le club du Sud de la France dans les prochaines heures. Mais le dernier joueur mentionné reçoit une bonne nouvelle avant son retour.

Ismaïla Sarr sur le départ ?

Recruté l’été dernier en provenance de Watford, Ismaïla Sarr ne ferait plus partie des plans futurs de l’Olympique de Marseille, qui souhaiterait s’en séparer. Malgré les nombreuses officialisées cet hiver en l’occurrence Jean Onana, Faris Moumbagna, Ulisses Garcia ou encore Quentin Merlin, l’Olympique de Marseille veut encore recruter d’autres joueurs. Le club phocéen pense renforcer son secteur offensif. Mais pour le faire, d’autres joueurs devraient payer les frais en prenant la porte de sortie pour faire de la place aux nouveaux.

Getty

Alors, l’ailier droit sénégalais, tout comme Vitinha, a été poussé vers la sortie pour faire place aux potentielles nouvelles recrues, qui s’annoncent. Ismaïla Sarr serait suivi par la Villarreal, club dirigé par son ancien coach marseillais, Marcelino. Les Phocéens seraient prêts à laisser partir le joueur en prêt avec option d’achat obligatoire de 10 millions d'euros assortis de 3 à 5 millions d'euros de bonus. Aussi, Nottingham Forest aurait contacté le Lion de la Téranga.

L'article continue ci-dessous

Sarr ne bougera plus !

Mais après une très belle CAN avec la sélection sénégalaise malgré l’élimination des Lions de la Téranga en huitièmes de finale par la Côte d’Ivoire, le club phocéen aurait changé sa décision de montrer la porte de sortie à son ailier droit.

Getty Images

Selon les informations de RMC Sport, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso, lors d’une réunion en fin de semaine dernière, a fait savoir à ses dirigeants que le profil de Sarr, sa vitesse et sa puissance, lui offraient une option intéressante sur le côté droit et la possibilité de retrouver parfois un 4-3-3, avec Luis Henrique à gauche. Ainsi, le Sénégalais ne devrait plus bouger. Contrairement à son compatriote Pape Gueye, qui devrait voir ailleurs cet hiver, refusant de renouveler son bail, qui prend fin l’été prochain.