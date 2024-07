OM, un club de Premier League fonce sur Ismaila Sarr

Une écurie de Premier League a approché l’OM pour Ismaila Sarr.

L’Olympique de Marseille est certainement le club français le plus actif sur le marché des transferts, cet été. Le club phocéen a déjà, à son actif, pas moins de trois recrues depuis l’ouverture du mercato estival, le 10 juin dernier. En attendant d’autres éventuelles arrivées, l’OM travaille aussi sur le cas des joueurs en instance de départ à l’image d’Ismaila Sarr. La situation de ce dernier est d’ailleurs en passe d’être réglée puisqu’un club de Premier League est venu aux nouvelles pour lui.

Ismaila Sarr va quitter l’OM cet été

Les mouvements vont dans les deux sens dans la cité phocéenne, cet été. Si l’OM a enregistré les arrivées d’Ismael Koné, Lilian Brassier ou encore Mason Greenwood, plusieurs joueurs ont aussi quitté le navire marseillais. C’est le cas de Pape Gueye (Villareal), Vitinha (Genoa), Illiman Ndiaye (Everton) et plus récemment, Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah).

Et ce n’est pas encore fini puisque Jonathan Clauss est en passe de rejoindre l’OGC Nice. Présent dans le loft mis en place par Roberto De Zerbi, Ismaila Sarr devrait également faire ses valises cet été. Et, c’est un retour en Premier League qui se profile pour l’international sénégalais.

Crystal Palace passe à l’attaque pour Ismaila Sarr

Arrivé à l’Olympique de Marseille à l’été 2023, Ismaila Sarr (35 matchs, 5 buts, 6 passes décisives) ne s’est pas réellement imposé et devrait partir cet été. Selon Foot Mercato, l’international anglais serait sur les tablettes de Crystal Palace. Le média indique d’ailleurs que le club anglais serait déjà passé à l’attaque pour l’ancien attaquant de Metz et de Rennes avec une première offre à l’endroit du joueur.

Si le clan Sarr a effectué une contre-proposition dans la foulée, les discussions se poursuivent entre les deux parties afin de trouver un terrain d’entente. Foot Mercato ajoute en plus que Crystal Palace aurait aussi entamé les négociations avec l’OM et pousse pour s’offrir le joueur. Un an après son départ de Watford, Ismaila Sarr pourrait déjà faire son retour en Angleterre dès cet été.