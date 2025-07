Mercato : L’OL à la lutte avec Dortmund pour une cible improbable

Le mercato s'accélère à Lyon : une cible surprise, un duel avec Dortmund… et des négociations déjà bien lancées.

Après avoir sécurisé l’arrivée d’Afonso Moreira en provenance du Sporting CP mardi soir, l’Olympique Lyonnais ne lève pas le pied. Le lendemain, le club a officialisé un départ attendu, celui de Justin Bengui, prêté au RWDM. La situation financière du club, récemment validée par la DNCG, redonne de l’élan à sa stratégie de recrutement. Et cela commence à se faire sentir.

Facundo Buonanotte dans le viseur

Le dossier qui occupe désormais les Rhodaniens se nomme Facundo Buonanotte. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, toujours bien branché sur les coulisses du marché, Lyon et le Borussia Dortmund ont tous deux engagé des discussions actives avec Brighton pour attirer le jeune milieu offensif. « Le BVB est entré fort dans la course alors que le contrat de Carney est compliqué… et l'OL veut aussi tenter d'obtenir le feu vert pour Facundo », affirme-t-il.

Face à un concurrent européen aussi solide que le BVB, l’OL ne part pas favori, mais le club croit en ses chances. Le dossier est complexe, les négociations intenses. Lyon joue gros et espère convaincre Buonanotte, revenu récemment d’un passage chez les Foxes de Leicester City, de s’engager dans un projet français. Affaire à suivre de près.