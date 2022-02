Mercato : l'avenir de Ronaldo ? Son ami Khabib va enquêter

L'ex-superstar de l'UFC Khabib Nurmagomedov a exhorté Cristiano Ronaldo à rester à Manchester United au-delà de la saison 2021-22, alors que des rumeurs font état d'un transfert de l'attaquant l'été prochain. Recruté à la Juventus Turin, le joueur de 37 ans a marqué 14 buts en 27 apparitions toutes compétitions confondues depuis son retour en Angleterre, mais malgré d'immenses espoirs, il n'a pas été en mesure d'aider les Red Devils à redevenir des prétendants au titre et son attitude a parfois été remise en question...

Khabib veut le voir rester à United

Il faut dire que les Red Devils ont eu du mal à être réguliers cette saison, ce qui a conduit à des rapports selon lesquels il n'est pas heureux à Old Trafford. Il a été suggéré qu'il pourrait chercher à se faire transférer cet été, mais Khabib espère toujours qu'il décidera d'aller au bout de son contrat de deux ans. L'ancien combattant de l'UFC entretient une étroite amitié avec Cristiano Ronaldo en dehors du terrain et a promis de le questionner sur son avenir.

"Je vais parler avec lui. Quand il a quitté le Real Madrid, il me l'a dit quelques mois avant, et la même chose quand il a quitté la Juventus, alors je vais lui demander", a déclaré Khabib à Sky Sports. "Honnêtement, je veux qu'il reste. Manchester United a une équipe forte et jeune et je pense que l'année prochaine ils vont être un gros problème pour tous les clubs", a ensuite analysé le fin spécialiste des arts martiaux, très grand passionné de football.

Quel programme pour Ronaldo et United ?

Ronaldo se prépare actuellement avec le reste de l'équipe de United pour un autre choc crucial de Premier League contre Brighton à Old Trafford ce mardi soir, où il tentera de mettre fin à une série de six matchs sans but. Le quintuple Ballon d'Or connaît actuellement sa plus mauvaise série devant le but depuis 2009, mais il devrait être titularisé pour la deuxième fois consécutive contre les Seagulls après avoir joué les 90 minutes du match nul 1-1 contre Southampton le week-end dernier. L'occasion pour lui de relancer son compteur à l'arrêt.

Après le match contre Brighton, Rangnick se tournera vers le match contre Leeds dimanche, trois jours avant que United ne reprenne sa campagne de Ligue des champions avec le match aller des huitièmes de finale contre l'Atletico Madrid. Un match forcément particulier pour l'international portugais, ancien rival des Colchoneros avec la Maison Blanche.