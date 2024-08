Mercato, l’Arabie Saoudite met le PSG dans l’embarras

L’Arabie Saoudite veut faire un sale coup au PSG sur le marché des transferts, cet été.

Le mercato du Paris Saint-Germain commence enfin à s’accélérer. Après avoir longtemps galéré sur le marché des transferts, le club parisien a officialisé ces dernières heures, l’arrivée de sa troisième recrue estivale en la personne de William Pacho. A l’inverse, le PSG continue de se pencher sur le cas de ses éléments en instance de départ. Mais si Paris a moins de mal à libérer ses joueurs cet été, l’Arabie Saoudite compte rendre les choses compliquées pour le club de la capitale en sortant le chéquier pour un chouchou de la direction.

Le mercato du PSG s’anime enfin

William Pacho est le troisième renfort estival du PSG. Arrivé en provenance de l’Eintracht Frankfurt, le défenseur équatorien rejoint Joao Neves et Matvey Safonov dans le rang des recrues parisiennes, cet été. Il ne devrait pas être la dernière puisque Paris est toujours à la recherche d’un nouvel attaquant. Mais si ce dossier peine à se décanter, celui des départs continue de bouger.

Le PSG a déjà libéré plusieurs joueurs cet été à l’image de Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Alexandre Letellier, Sergio Rico et plus récemment, Xavi Simons, de retour en prêt à Leipzig. Alors que le club semble s’être calmé sur le cas des départs, l’Arabie Saoudite souhaite battre le PSG à son propre jeu.

L’Arabie Saoudite veut chiper Kang-In Lee au PSG

Renato Sanches au Benfica Lisbonne et Manuel Ugarte à Manchester United devraient les prochains départs du Paris Saint-Germain, cet été. Outre Juan Bernat, proposé à des clubs de Liga, le club de la capitale ne devrait plus laisser un autre joueur jusqu’à la fin du mercato estival. Mais c’est sans compter sur l’Arabie Saoudite qui s’intéresse fortement à Kang-In Lee. Selon les informations de Foot Mercato, un club de la Saudi Pro League, dont le nom n’a pas filtré, devrait soumettre une grosse offre au PSG pour l’international sud-coréen très prochainement.

Cette écurie du Golfe Persique souhaiterait faire de l’ancien milieu de terrain de Majorque, l’un des joueurs les mieux payés du championnat saoudien. Pas forcément une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui a récemment rejeté une offre de 70 millions d’euros venant d’un club de Premier League pour Kang-In Lee. De son côté, le joueur ne compte pas quitter la capitale française, cet été, non plus. Reste à voir si le PSG pourra résister à l’offre saoudienne pour Kang-In Lee qui a vendu le plus de maillots la saison dernière, avec Kylian Mbappé.