PSG, révélation étonnante sur le futur de Xavi Simons

Malgré son départ à Leipzig, Xavi Simons continue de mettre le PSG dans l’embarras.

Le mercato du Paris Saint-Germain commence enfin à prendre forme. Après avoir longtemps été recalé sur le marché des transferts, le club de la capitale a pu enfin boucler un dossier prioritaire, cet été. Lundi, le PSG annonçait en effet Joao Neves comme sa deuxième recrue estivale. Mais avant, Paris a aussi réglé l’avenir de Xavi Simons, de retour à Leipzig. Cependant, le club francilien n’a pas fini d’être perturbé par l’avenir de l’international néerlandais.

Xavi Simons retourne à Leipzig

Le PSG n’avait pas encore eu du mal à se séparer d’un joueur cet été jusqu’à Xavi Simons. Avant le milieu de terrain de 21 ans, plusieurs éléments avaient quitté la capitale française à l’image de Kylian Mbappé, Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Alexandre Letellier ou encore Sergio Rico.

Mais Xavi Simons, revenu d’un prêt concluant à Leipzig, était tiraillé entre s’imposer au PSG ou retourner en Allemagne. En plus de cela, le Batave s’est retrouvé sur les tablettes des grands clubs européens comme le Barça et le Bayern Munich. Finalement, l’ancien joueur du PSV Eindhoven a décidé de jouer à nouveau, sous les couleurs du RB Leipzig.

L'article continue ci-dessous

Le plan du Bayern Munich pour chiper définitivement Xavi Simons au PSG

Suivant sa volonté, le Paris Saint-Germain a cédé encore Xavi Simons, toujours sous la forme d’un prêt. Toutefois, l’international néerlandais retournera dans la capitale française à l’été 2025 pour trancher, à nouveau, sur son avenir. Et en ce moment, le Bayern Munich l’attendra. En effet, le club bavarois devrait revenir à la charge pour Xavi Simons l’été prochain, comme l’indique Florian Plettenberg, ce lundi.

A en croire le journalise, les relations cordiales entre le joueur et le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, pourraient faciliter les négociations. En outre, l’avenir de Xavi Simons pourrait être lié à celui incertain de Jamal Musiala alors que Florian Wirtz devrait être la priorité du Bayern. Quoi qu’il en soit, Xavi Simons ne devrait pas rejouer sous les couleurs du PSG après sa nouvelle aventure avec Leipzig qui n’a pas dit son dernier mot non plus.