PSG, enfin un point de chute pour un indésirable

Une porte de sortie s’ouvre enfin à un flop du PSG.

Le Paris Saint-Germain connait un mercato paradoxal cet été. D’abord, le club parisien n’arrive étonnement pas à convaincre sur le marché des transferts et se fait refouler pour plusieurs cibles. Ensuite, le PSG fait face à la concurrence féroce des grands clubs européens ou même saoudiens dans certains de ses dossiers comme ceux de Victor Osimhen et de Désiré Doué. Mais en plus de tout cela, le club de la capitale doit gérer la situation des joueurs de retour de prêt à l’image de Juan Bernat.

Les dossiers complexes du PSG

Les difficultés du PSG sur le marché des transferts cet été ne le dissuadent pas de poursuivre le ménage au sein de son effectif. Un ménage commencé depuis plusieurs semaines avec les départs de Kylian Mbappé (non voulu), Layvin Kurzawa, Keylor Navas, Sergio Rico ou encore Alexandre Letellier. Outre ces derniers, Manuel Ugarte devrait aussi prendre la direction de Manchester United.

Mais les cas de Xavi Simons, Renato Sanches ou encore Juan Bernat sont encore loin d’être réglés. Si le premier est tiraillé entre le Bayern Munich, Leipzig et même Manchester United, le deuxième serait proche d’un accord avec le Benfica. Quant au troisième cité par contre, son avenir ne risque pas d’être scellé de sitôt.

Juan Bernat proposé en Liga

Revenu de prêt du Benfica Lisbonne cet été, Juan Bernat ne sera pas conservé par le PSG. L’international espagnol n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et va devoir trouver une autre porte de sortie. Celle-ci lui aurait même été trouvée par le Paris Saint-Germain à en croire les informations de Nicolo Schira.

Selon le journaliste italien, Juan Bernat aurait été proposé non pas à un, mais à deux écuries de Liga en l’occurrence, Las Palmas et Gérone. Reste à savoir si l’ancien latéral gauche du Bayern Munich sera enclin à retourner en Espagne.